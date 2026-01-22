Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσα στο Air Force One, ενώ επέστρεφε από το Νταβός. Όταν τον ρώτησαν για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία για τη Γροιλανδία, τόνισε ότι η συμφωνία θα ισχύει «για πάντα» και ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «να κάνουν ό,τι θέλουν» εκεί σε στρατιωτικό επίπεδο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζήτημα «βρίσκεται σε διαπραγμάτευση και θα δούμε τι θα συμβεί».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το ΝΑΤΟ, καθώς η συμμαχία «θα είναι εμπλεκόμενη μαζί μας», ενώ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν τίποτα εκτός από το σύστημα πυραύλων Χρυσό Θόλο. Όταν ερωτήθηκε αν η Δανία είναι σύμφωνη με την ιδέα αυτή, απάντησε ότι «νομίζω ότι αρέσει σε όλους» και πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για το θέμα «σε δύο εβδομάδες».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι «υπάρχει καλό πνεύμα για να γίνει κάτι» και ότι οι ΗΠΑ θα «έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ακριβώς ό,τι θέλουν» με τον «μεγάλο» αμερικανικό στρατό. Περιέγραψε τη συμφωνία ως «πολύ πιο γενναιόδωρη» και υποστήριξε ότι είναι «πολύ καλύτερο» για τις ΗΠΑ να «έχουν αυτό το κομμάτι πάγου καλυμμένο από το σύστημα πυραύλων Χρυσού Θόλου».

Ερωτηθείς αν άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, θα θελήσουν να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ότι πιστεύει πως θα το επιθυμήσουν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται νομοθετική έγκριση. Αναφέρθηκε επίσης στις δηλώσεις της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του Πολωνού Καρόλ Ναβρότσκι, οι οποίοι, όπως είπε, εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν, αλλά πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τις τυπικές διαδικασίες. Στη συνέχεια επαίνεσε τον Ναβρότσκι, υπενθυμίζοντας ότι τον είχε στηρίξει στις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας πέρυσι, λέγοντας ότι «είναι εξαιρετικός, παρεμπιπτόντως. Κάνει εξαιρετική δουλειά, … αλλά πρέπει να λάβει έγκριση».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του στο Air Force One, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι κάποιοι ανώνυμοι Ευρωπαίοι ηγέτες «του είπαν ανοιχτά ότι θα ήθελαν να έχουν τα σύνορά μας», επαναλαμβάνοντας την κριτική του για τα ανοιχτά σύνορα στην Ευρώπη. «Πρέπει να κάνουν κάτι για τη μετανάστευση», πρόσθεσε.