Οι πρόσφατες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι συνέπειές τους για την ΕΕ αποτελούν το κεντρικό θέμα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ΕΕ, να ενημερωθούν από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την προσέγγιση του ζητήματος της Γροιλανδίας, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο είχε συνομιλίες η Δανή πρωθυπουργός.

Αν και η αίσθηση του κατεπείγοντος για την υλοποίηση του έκτακτου Συμβουλίου έχει απομακρυνθεί μετά την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το ζητούμενο παραμένει η «σταθεροποίηση των σχέσεων». Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, οι ηγέτες της ΕΕ αποτιμούν θετικά την άμεση αντίδρασή τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας και την απειλή επιβολής δασμών σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Όπως τόνισε, «υπήρξε υψηλός βαθμός ενότητας στην αντίδραση». Ο ίδιος, αναφερόμενος στα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να απαντήσει στην επιβολή δασμών σε έξι κράτη μέλη, σημείωσε πως «είναι στο τραπέζι, δεν τα έχουμε κλείσει στην ντουλάπα. Είναι χαρακτηριστικό το σημείο στο οποίο βρισκόμασταν πριν από 24 ώρες και το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα».

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, στις σημερινές συνομιλίες τους οι ηγέτες επικεντρώνονται στην αποκωδικοποίηση των γενεσιουργών αιτίων της κρίσης με τις ΗΠΑ, αναζητούν τρόπους για τη μείωση των εντάσεων και, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «προσπαθούν να προσεγγίσουν την Αμερική όσο το δυνατόν περισσότερο» για να προωθήσουν μια θετική ατζέντα, η οποία δεν θα εστιάζει μόνο στην αμερικανική ηγεσία.

Τέλος, δεν αναμένεται να υπάρξει κείμενο συμπερασμάτων από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά θα υπάρξει τοποθέτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ