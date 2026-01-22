Αρχίζει σήμερα το προγραμματικό και διαρκές συνέδριο της Νέας Αριστεράς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

«Σε έναν κόσμο που καταρρέει, η λύση είναι Αριστερά» είναι το βασικό σύνθημα του συνεδρίου που θα είναι αποκλειστικά προγραμματικό και δεν θα υπάρξουν ψηφοφορίες για ανάδειξη νέων οργάνων ή αλλαγές στο καταστατικό. Επίσης, είναι διαρκές, που σημαίνει ότι συγκροτείται από τους συνέδρους του τελευταίου τακτικού συνεδρίου του κόμματος. Κεντρικά θέματα αποτελούν η μελλοντική πορεία του κόμματος καθώς και η στρατηγική και οι συμμαχίες. Κυρίως το θέμα των συμμαχιών και οι σχέσεις με ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα προκαλούν διαφωνίες και αντεγκλήσεις. Από αυτή την άποψη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πολιτική απόφαση που θα εγκριθεί με το πέρας των εργασιών και θα αντανακλά και τους συσχετισμούς.

Η βασική διαφωνία έχει ήδη εκφραστεί μέσα από τις διαφορετικές τοποθετήσεις του προέδρου Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Ο μεν πρόεδρος έχει ταχθεί υπέρ του Λαϊκού Μετώπου – κάτι που υπογραμμίζει ότι είναι θέση του ιδρυτικού συνεδρίου του κόμματος – με κοινό πρόγραμμα απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και στην άνοδο της Ακροδεξιάς. Τάσσεται έτσι υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για τη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου και κοινού ψηφοδελτίου χωρίς αποκλεισμούς και περιλαμβάνει δυνητικά όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Από την άλλη, υπάρχει η πρόταση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, υπέρ της ανασύστασης της ριζοσπαστικής Αριστεράς που περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ άλλων και με το ΜέΡΑ25 και ανένταχτους αριστερούς. Η δεύτερη αυτή άποψη ασκεί κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα κ.ο.κ., στους οποίους αντίθετα είναι ανοιχτή η πρώτη. Υπάρχει και μία τρίτη άποψη που προτείνει την αυτόνομη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς και ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ανοιχτό στην ανασύνθεση χωρίς αστερίσκους παρά μόνο απαρέγκλιτα στο ταξικό πρόσημο.

Ο μεν Αλέξης Χαρίτσης σε προηγούμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είχε προτείνει να αποφασίσει για το θέμα των συνεργασιών η βάση του κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή, όμως, αποφάσισε οι αποφάσεις να ληφθούν από το Συνέδριο. Στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου έχουν κατατεθεί τρία κείμενα συμβολής. Συμφωνία πάντως υπάρχει για το σχέδιο θέσεων στο οποίο ξεχωρίζουν δώδεκα «εμβληματικές», όπως τις χαρακτηρίζουν: