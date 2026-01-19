Συλλυπητήρια προς τον ισπανικό λαό για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο σημερινής του συνέντευξης στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη».

Ο ίδιος εκτός από το σιδηροδρομικό δυστύχημα αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι «ο κ. Τραμπ δεν ήρθε τώρα, έχει ξαναβγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί η Ευρώπη δεν προετοιμάστηκε, ενώ είχε πριν από λίγα χρόνια την εμπειρία μιας αποσταθεροποιητικής πολιτικής από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, τη στρατηγική του κόσμου απέναντι στο διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η Ευρώπη όφειλε να έχει κινηθεί στην κατεύθυνση της «αυτονομίας σε επίπεδο ευρωστρατού και εξωτερικής πολιτικής, αυτονομίας σε επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας, ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης ώστε να μην είναι εξαρτώμενη ενεργειακά από τη Ρωσία, στρατιωτικά από τις ΗΠΑ και παραγωγικά, σε έναν βαθμό, από την Κίνα. Η ηγεσία της Ευρώπης και η κ. φον ντερ Λάιεν, έχουν δείξει αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν ώθησαν μπροστά το όραμα της ενωμένης Ευρώπης. Και να το βάλω και σε ένα άλλο περιβάλλον: τελικά το συμφέρον μας ως μια χώρα της περιφέρειας που έχουμε απέναντί μας μια αναθεωρητική δύναμη, την Τουρκία, που και αυτή θέλει να αλλάξει τη γεωπολιτική της ισχύ και δημιουργεί συνεχώς συνθήκες αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, δεν μας συμφέρει η Ευρώπη να αποκτήσει ένα ενιαίο δόγμα ασφάλειας; Αλλά με εργαλεία, όχι στη θεωρία. Άρα, ευρωστρατό και κοινή εξωτερική πολιτική. Μας συμφέρει».

Ενόψει της συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι οι κινητοποιήσεις των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα είχαν τη στήριξη της κοινωνίας, γιατί οι πολίτες συμμερίζονται τις αγωνίες του και τα προβλήματά τους, που οδηγούν σε ερήμωση της υπαίθρου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της μεγάλης διασποράς της ευλογιάς και της καταστροφής πολύ μεγάλου μέρους του ζωικού κεφαλαίου της χώρας: «Η ευλογιά έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα. Πρώτη φορά έχει τέτοια διασπορά. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχουν παράνομες ελληνοποιήσεις. Δεν μπλόκαραν όσο γρήγορα θα έπρεπε τις περιοχές. Και, βέβαια, δεν αξιοποίησαν ούτε το εμβόλιο για τοπικούς εμβολιασμούς. Τι θα πει λοιπόν σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στους κτηνοτρόφους;», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Έχουμε αλληλογραφία του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τους τοπικούς εμβολιασμούς ως μέτρο ανάσχεσης της ευλογιάς. Άρα, τι μας λένε τώρα; Ρωτώ τον κ. Μητσοτάκη από την εκπομπή σας: δεν γνωρίζει την ύπαρξη αυτής της αλληλογραφίας; Και αν τη γνωρίζει, γιατί δεν απαντά τόσο καιρό στα ερωτήματα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και σε μένα;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «στις εκλογές ψηφίζουμε κυβέρνηση. Αν θέλουμε κυβέρνηση με πολιτική αλλαγή και σταθερότητα, με πρόγραμμα και λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει και προοδευτικό λόγο και πρόγραμμα και λύσεις και τα πρόσωπα που μπορούν να το υλοποιήσουν». Σχολίασε επιπλέον τα περί σταθερότητας που προβάλλει η κυβέρνηση. «Σταθερότητα τι σημαίνει; Σταθερότητα σημαίνει αποδοχή της διαφθοράς; Σταθερότητα σημαίνει αποδοχή του να αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία το κράτος ως λάφυρο; Σταθερότητα σημαίνει να έχει καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος και να έχουμε ακρίβεια στα ύψη; Αυτό δεν είναι σταθερότητα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο λαός πέρασε μνημόνια, γιατί η χώρα έφτασε στα όρια της χρεοκοπίας. Τι περιμένει λοιπόν αυτός ο λαός μετά τα μνημόνια; Ανάπτυξη, δικαιοσύνη, δίκαιο μέρισμα της ανάπτυξης κι ένα πολιτικό σύστημα που θα έχει αλλάξει. Δηλαδή τι ήρθε να πει ο κ. Μητσοτάκης; “Δικαιολογείστε με, γιατί κάνω ό,τι έκαναν και πριν τα μνημόνια”; Για μένα αυτό είναι μια καταστροφική παραδοχή. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά το περιβάλλον του πρωθυπουργού και ο ίδιος, είναι αμετανόητοι. Μετά τα μνημόνια έπρεπε οι πολιτικοί να ξέρουν. Η διαφθορά είναι τεράστιο ζήτημα. Το πολιτικό ήθος είναι τεράστιο ζήτημα. Ο σεβασμός στους θεσμούς είναι τεράστιο ζήτημα. Διότι όπως η οικονομική κρίση έφερε τα μνημόνια, μπορεί μια θεσμική κρίση να ξαναφέρει μνημόνια και να μετουσιωθεί σε οικονομική κρίση. Για μένα η ηθική σύγκρουση και η σύγκρουση για την ανασυγκρότηση των θεσμών δεν είναι ένα ζήτημα, είναι ο πυρήνας του προβλήματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

Για την προσυνεδριακή διαδικασία του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ότι «θα είναι ανοικτή και για άλλους ανθρώπους που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, άρα θα μπορούν να συμμετέχουν, να πουν την άποψή τους και, αν θέλουν, να συμμετέχουν και στο συνέδριό μας, ώστε να γίνει ένα ανοικτό συνέδριο, ένα κοινωνικό και πολιτικό γεγονός» όπως σημείωσε και συμπλήρωσε: «Έχω πει πολλές φορές ότι κάτι που αθροίζεται μπορεί και να μην πολλαπλασιάζεται, αλλά μπορεί στο τέλος και να διαιρείται. Για να δει η κοινωνία ότι υπάρχει ελπίδα πραγματική, όχι ελπίδα της κοροϊδίας και του “λέμε ότι θα τα αλλάξουμε όλα και ερχόμαστε και κάνουμε μία από τα ίδια” με αποτέλεσμα την απογοήτευση, την αγανάκτηση και στο τέλος την επιλογή του καναπέ -τα είδαμε και αυτά-, πρέπει να υπάρχει ένας προοδευτικός λόγος, αξιόπιστος, σοβαρός, προγραμματικός. Προφανέστατα, κάποιοι μπορεί να έχουν την ταμπέλα του προοδευτικού, αλλά να μην υπηρετούν έναν τέτοιο ρόλο. Οπότε, η αξία της συζήτησης αυτής έχει να κάνει και με το παρόν, αλλά και με τα πεπραγμένα του κάθε προσώπου και του κάθε σχήματος. Δηλαδή, εάν ένα πρόσωπο πολιτικά έχει κριθεί και συνεχίζει στο ίδιο μονοπάτι με καταστροφικά αποτελέσματα, αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει την ευρύτερη προσπάθεια» επισήμανε.