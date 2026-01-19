«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως είπε στη συνέχεια, «νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Στη συνάντηση συμμετέχουν στελέχη της κυβέρνησης και της ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, η οποία θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Οι αποκαλούμενοι και «σκληροί» των μπλόκων θα θέσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τους ακούσει, ελπίζοντας ότι έπειτα από αυτή τη συνάντηση οι κινητοποιήσεις θα λάβουν τέλος και τα τρακτέρ θα επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους: