Με ξεκάθαρες αιχμές προς την αντιπολίτευση, αλλά και με σαφή μηνύματα για τις επόμενες κινήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τοποθετήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην Ολομέλεια της Βουλής, προαναγγέλλοντας τόσο τη συνέχιση της πολιτικής για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο όσο και την επέκταση των χωρικών υδάτων. Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα έχει πλέον ενισχύσει ουσιαστικά το αποτύπωμα της εθνικής της ισχύος, διαθέτοντας εργαλεία και επιχειρήματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.

Ειδικότερα, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση και απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί ατολμίας, το μέλος της κυβέρνησης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μας κατηγορείτε για ατολμία και ως δεδομένους συμμάχους; Εμάς; Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας». Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν εξαντλείται στην πρώτη εφαρμογή της, λέγοντας: «Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίο 1 και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε».

Μάλιστα συνέδεσε τις νέες πρωτοβουλίες με προηγούμενες αποφάσεις της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια και τη στρατηγική συνοχή των επιλογών. Όπως είπε: «Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με την Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων». Μάλιστα, απευθυνόμενος ευθέως στην αντιπολίτευση, έθεσε το ερώτημα: «Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα; Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς;».

Αναφερόμενος στις τουρκικές διεκδικήσεις, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι οι «απαράδεκτες αξιώσεις» της Άγκυρας, που συνδέονται με το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Όπως τόνισε: «Οι απαράδεκτες αξιώσεις με το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’90 και δεν έχουν αποσυρθεί». Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει τη διαφοροποίηση της σημερινής κατάστασης σε σχέση με το παρελθόν, λέγοντας: «Όμως πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε σήμερα; Η Ελλάδα σήμερα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι». Και πρόσθεσε: «Η Γαλάζια Πατρίδα δεν έχει φύγει από τον λόγο της Άγκυρας αλλά σήμερα έχουμε καταγεγραμμένες θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες. Καταγεγραμμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον οποίο χαρακτήρισε κομβικό στοιχείο της ελληνικής στρατηγικής: «Αυτή η κυβέρνηση το 2025 έφερε το θαλάσσιο χωροταξικό που αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω» ήταν τα λόγια του.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά με σαφή όρια. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα συζητήσουμε. Όμως υπάρχει κάτι που δεν θα συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και καμία έκπτωση στις θέσεις μας». Υποστήριξε μάλιστα ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη θέση από ποτέ, σημειώνοντας: «Δεν είμαστε σήμερα απλά ισότιμοι. Είμαστε σε θέση πραγματικής ισχύος επειδή αυτή η κυβέρνηση με αυτή τη στήριξη δεν έκλεισε τα μάτια στο παγκόσμιο σκηνικό. Είδε την πραγματικότητα κατάματα με σχέδιο».

Στο ίδιο πνεύμα, κάλεσε σε εθνική ενότητα γύρω από τις αμυντικές επιτυχίες της χώρας, αναφερόμενος στην πρόσφατη ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων: «Οι χθεσινές εικόνες με τη φρεγάτα “Κίμωνας” που αναβαθμίζει την άμυνά μας καλό είναι όλοι μαζί να στεκόμαστε στις εθνικές επιτυχίες. Πάνω από τις κυβερνητικές θέσεις υπάρχουν οι εθνικές επιτυχίες». Έκανε μνεία και για την ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας μας με την Κύπρο, την οποία χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα, λέγοντας: «Η Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό», ενώ διευκρίνισε ότι «προέκυψαν οικονομοτεχνικής φύσης ζητήματα που αυτή τη στιγμή είναι προς επίλυση».

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, σημείωσε ότι επίκειται νέα διευρυμένη συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη και ξεκαθάρισε: «Διασφαλίσαμε ότι το πλαίσιο των συζητήσεων για το Κυπριακό είναι ένα και μόνο. Είναι το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία». Αναφερόμενος και στη διεθνή επικαιρότητα, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα ήταν «πολύ πιο προωθημένη από οποιοδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη» και ότι «προσιδιάζει σε ισχυρό κράτος και στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Επανερχόμενος στο ζήτημα της ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε τη διάκριση μεταξύ κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Όσο βρίσκομαι εγώ στη συζήτηση, με την Τουρκία θέματα κυριαρχίας δεν πρόκειται να συζητηθούν. Η κυριαρχία μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Τέλος». Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Σήμερα η κυριαρχία μας είναι στα 6 ναυτικά μίλια και καλό είναι να διευκρινίσουμε κάποιες βασικές έννοιες. Κυριαρχία είναι στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Επεκτάθηκε η κυριαρχία μας στα 12 μίλια έως το Ακρωτήριο Ταίναρο. Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης και στον υπόλοιπο χώρο».

Όπως τόνισε, «τα κυριαρχικά δικαιώματα εκ του διεθνούς δικαίου είναι αντικείμενο συζήτησης», υπενθυμίζοντας ότι «η UNCLOS αναφέρει ότι χώρες με παρακείμενες ακτές οφείλουν να συζητούν ώστε να υπάρχει οριοθέτηση». Ωστόσο ξεκαθάρισε: «Κυριαρχία λοιπόν δεν συζητούμε. Σήμερα δεν συζητούμε ούτε για θαλάσσιες ζώνες και υφαλοκρηπίδα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συζήτηση αυτή». Και κατέληξε λέγοντας ότι «η Ελλάδα επιμένει ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα συζήτησης (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας) ενώ η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλα θέματα, άρα δεν μπορεί να γίνει συζήτηση».

Τέλος, σχολίασε τα πρόσφατα δημοσιεύματα για υποκλαπείσες συνομιλίες στελεχών της κυπριακής κυβέρνησης, δηλώνοντας: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου που θεωρώ ότι δέχεται υβριδική επίθεση σε σχέση με τον πρόεδρο της». Κλείνοντας, ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Λευκωσία για την κηδεία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου και ότι την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.