Η άφιξη της φρεγάτας Belh@rra «Κίμων» στα ελληνικά χωρικά ύδατα και η εγκατάστασή της στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, έτοιμη πλέον να συνδράμει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, αποτελεί ένα γεγονός με ξεχωριστή σημασία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα για το Πολεμικό Ναυτικό. Η παρουσία δε της ανώτατης πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας χθες κατά την τελετή υποδοχής της αναδεικνύει πως δεν επρόκειτο απλώς για την παραλαβή ενός ακόμη πλοίου, αλλά για ένα ορόσημο που συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και τον ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Θυμίζουμε ότι κατά την τελετή υποδοχής εν πλω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έφτασαν στο νεότευκτο σκαρί με ελικόπτερο, στέλνοντας με την παρουσία τους σαφές μήνυμα για τη βαρύτητα της συγκεκριμένης στιγμής. Ιδιαίτερη συγκίνηση, δε, προκάλεσε η διέλευση της «Κίμων» ανάμεσα σε δύο ιστορικά σύμβολα του Πολεμικού Ναυτικού, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς». Καθώς η υπερσύγχρονη φρεγάτα κατευθυνόταν προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, απέδιδε τιμές με τα πυροβόλα του στραμμένα υπό κλίση, δημιουργώντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτικής ισχύος συναντιόντουσαν για λίγα λεπτά. Η εικόνα αυτή αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη συνέχεια τριών χιλιάδων χρόνων ναυτικής ιστορίας.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο τώρα, για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, ο ελληνικός στόλος ενισχύεται με μια ολοκαίνουρια φρεγάτα, σχεδιασμένη από την αρχή με βάση τις ανάγκες του σύγχρονου ναυτικού πολέμου. Το Πολεμικό Ναυτικό μας αποκτά για πρώτη φορά πλοίο με τόσο προηγμένες ικανότητες στην αντιαεροπορική άμυνα περιοχής και στον εντοπισμό υποβρυχίων σε μεγάλες αποστάσεις. Πρόκειται για δυνατότητες που θεωρούνται κρίσιμες στη σύγχρονη μορφή των ναυτικών επιχειρήσεων, καθώς επιτρέπουν την έγκαιρη αντίδραση σε απειλές και την αποτελεσματική προστασία τόσο του ίδιου του πλοίου όσο και άλλων μονάδων του στόλου.

Η νέα φρεγάτα δεν θα λειτουργεί απομονωμένα. Σε συνδυασμό με τα ελικόπτερα που μπορεί να μεταφέρει, με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα και με τη συνεργασία της με άλλα πλοία και συστήματα, αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί ο ελληνικός στόλος. Για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, η «Κίμων» αποτελεί τη βάση ενός νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία, αυξημένη αποτρεπτική ισχύ και καλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις της σημερινής γεωπολιτικής πραγματικότητας.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε η φρεγάτα να περάσει το συντομότερο δυνατό σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στην εντατική εκπαίδευση του πληρώματος, στη σταδιακή ένταξη του πλοίου στις καθημερινές δραστηριότητες του στόλου και στη συμμετοχή του σε ασκήσεις. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με άλλες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε οι νέες δυνατότητες να αξιοποιηθούν πλήρως στην πράξη.

Άλλωστε, η «Κίμων» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου. Η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει σύντομα ακόμα δύο φρεγάτες του ίδιου τύπου, τον «Νέαρχο» και τον «Φορμίωνα», μέσα στο 2026, ενώ έως το 2028 έχει προγραμματιστεί και η ένταξη της τέταρτης Belh@rra, που θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής». Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει έναν πυρήνα σύγχρονων πλοίων, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.

Οι φρεγάτες τύπου FDI HN, γνωστές και ως Belharra, είναι πλοία ανοικτής θαλάσσης πολλαπλών αποστολών, σχεδιασμένα για να κυριαρχούν στο σύγχρονο ναυτικό περιβάλλον. Έχουν εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων, μήκος που αγγίζει τα 122 μέτρα και πλάτος 18 μέτρα, ενώ μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 27 κόμβους. Η σχεδίασή τους επιτρέπει να επιχειρούν με άνεση σε μεγάλες αποστάσεις και σε απαιτητικές συνθήκες.

Στον τομέα του οπλισμού, οι δυνατότητες της «Κίμων» θεωρούνται ιδιαίτερα ισχυρές. Το πλοίο φέρει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 που έχουν αναπτυχθεί από την MBDA και προσφέρουν προστασία μεγάλης ακτίνας, καθώς και αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 B3C για πλήγματα εναντίον στόχων επιφανείας. Συμπληρωματικά, διαθέτει πυραύλους RAM για την εγγύς αντιαεροπορική άμυνα, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβόλο των 76 χιλιοστών, τορπιλοσωλήνες και σύγχρονα συστήματα αντιμέτρων CANTO, τα οποία ενισχύουν την επιβιωσιμότητά της σε συνθήκες μάχης.

Ιδιαίτερη σημασία, όμως, έχουν και τα ηλεκτρονικά της συστήματα. Η φρεγάτα αξιοποιεί τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις της Thales σε ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρονικό πόλεμο, προσφέροντας υψηλό επίπεδο επίγνωσης της κατάστασης και δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού απειλών στον αέρα, στην επιφάνεια και κάτω από τη θάλασσα. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει και να υποστηρίζει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, στοιχείο που διευρύνει σημαντικά το επιχειρησιακό της αποτύπωμα.