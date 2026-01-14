Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο Ρ/Φ του ΣΚΑΪ 100,3 για τις εξελίξεις στα αγροτικά μπλόκα μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφορικά με το πώς πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά δίκτυα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι: «Μέχρι τώρα οι Αρχές έχουν εξασφαλίσει τις παρακαμπτηρίους, έτσι ώστε να μην σταματάει ποτέ η διέλευση των αυτοκινήτων, των φορτηγών κλπ. και ταυτόχρονα να μην «κόβεται» η χώρα σε οποιοδήποτε σημείο, να μην υπάρχουν αδιέξοδα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην ώρα τους.»

Για τη στάση της Αστυνομίας απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών σημείωσε: «Εμείς είμαστε απόλυτα ψύχραιμοι. Εγώ, ως πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας, 40 μέρες τώρα, βλέπετε είμαι σιωπηλός. Προσπαθούμε να αφήσουμε μια κοινωνική ομάδα, που είναι πολύ μικρή κοινωνική ομάδα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, να ασκήσει τα δικαιώματά της. Το έκαναν με πληρότητα, με πληθωρικότητα, με χρόνο πολύ.»

Παράλληλα, τόνισε ότι: «Το αυτονόητο είναι ότι στη Δημοκρατία είναι απόλυτα νόμιμο, συνταγματικό δικαίωμα η διεκδίκηση αιτημάτων. Στη συνέχεια υπάρχει ο συμβιβασμός. Υπάρχει η έξοδος από μια κινητοποίηση, από μια κρίση, η οποία δημιουργείται. Εδώ, δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια εκδοχή.»

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι: «Η Κυβέρνηση επέδειξε μια πρωτοφανή ανοχή απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν επί 40 μέρες στην οικονομία της χώρας. Ποιος είναι, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και κλείνει τελωνεία επί πολλές μέρες, που σημαίνει χιλιάδες φορτηγά που μεταφέρουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες τόνους προϊόντα που τροφοδοτούν τη χώρα και υφίστανται ζημίες εκατομμυρίων. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;»

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε το πρωί σε μια από τις παρακαμπτήριες οδούς, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε: «Πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πριν από τέσσερις ώρες, σε έναν επαρχιακό δρόμο Θήβας – Λειβαδιάς, που αναγκαστικά οδηγείται η κυκλοφορία λόγω του αποκλεισμού του αυτοκινητοδρόμου, συναντήθηκε ένα θηριώδες φορτηγό, με δύο καρότσες, με ένα Ι.Χ., με αποτέλεσμα, να είναι στενός ο δρόμος, να γίνει πλαγιομετωπική, και δυστυχώς, να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Αυτοί όλοι έχουν αντιληφθεί τι κάνουν; Αυτοί εκεί, αναφέρομαι σε αυτούς, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκαν τον εξαίρετο κύριο Κασιδιάρη και χειροκροτούσαν όλοι μαζί τα κατορθώματά τους. Αυτοί εκεί στη Θήβα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάχρηση πλέον ενός δικαιώματος, του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο που πλήττει τόσο βαθιά την υπόλοιπη κοινωνία».