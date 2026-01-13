Στους ισχυρισμούς του Νικόλα Φαραντούρη, μετά τη διαγραφή του τελευταίου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης.

Ο Κώστας Αρβανίτης μιλώντας στο Open υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δημόσια στάση και τις πολιτικές σχέσεις, ενώ υπερασπίστηκε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως τόνισε, η ανάδειξη υποθέσεων και προσώπων έγινε θεσμικά και στο πλαίσιο συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε τα πρόσωπα των οικογενειών δεν ήταν γνωστά, αλλά μόνο το ίδιο το έγκλημα.

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Οι άνθρωποι είναι οι σχέσεις τους και δεν φαίνονται στους έρωτες, αλλά στα διαζύγια. Θέλω να θυμίσω ότι εμείς φυσικά και σωστά ανεβάσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Σύλλογο, δεν ήξερε κανείς την κ. Καρυστιανού και τον κ. Ασλανίδη, γνώριζαν μόνο το έγκλημα. Θέλω να θυμίσω ότι στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ανεβάσαμε με δικές μας πρωτοβουλίες την κ. Κωστοπούλου, τη μητέρα του Ζακ, αλλά δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Όπως και την κυρία Καραϊβάζ. Επειδή λοιπόν τα θέματα τα δικά μας, είναι τα θέματα της LIBE, αύριο σας ενημερώνω πως έχουμε μια εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες και έρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τα κορίτσια τους. Αυτό γιατί σε ένα μήνα πρέπει να καταθέσω την έκθεση για το Κράτος Δικαίου του Ευρωκοινοβουλίου και θα προσπαθήσω η λέξη γυναικοκτονία να εισέλθει στην έκθεση. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Από τη διαδικασία αυτή και ψήφισμα βγήκε για τα Τέμπη, καθώς η Κομισιόν έχει τεράστια ευθύνη με τη σύμβαση 717, που αφορά ευρωπαϊκή γραμμή. Υπήρξαν καταγγελίες από τους μηχανοδηγούς που δεν εισακούστηκαν. Μετά τις εκλογές, εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και καλέσαμε να έρθει στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ο κ. Τζιτζικώστας. Για εμάς το θέμα δεν έκλεισε κι ούτε θα κλείσει. Κι ούτε θα έχει σχέση με φιλοδοξίες και επιλογές προσώπων που ήταν στον Σύλλογο. Η κ. Καρυστιανού θα κριθεί για τις πολιτικές της απόψεις όταν ανακοινώσει κόμμα».

Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με το πολιτικό εγχείρημα που φέρεται να ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, ο ευρωβουλευτής κράτησε αποστάσεις, επισημαίνοντας ότι η τελική κρίση θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις προθέσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχαν από νωρίς εσωτερικές ενστάσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις εντός του Συλλόγου, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει ενεργό εμπλοκή σε αυτές.

«Δεν θέλω να το σχολιάσω. Όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Πριν 7-8 μήνες δεν έβλεπα πως θα προχωρούσε έτσι, αλλά αυτό είναι δική της επιλογή. Υπήρχαν αντιθέσεις και διαφωνίες από την αρχή στον Σύλλογο με την τακτική της κ. Καρυστιανού, αλλά εγώ δεν είχα εμπλακεί ποτέ, είναι δικό τους θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.