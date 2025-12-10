«Η Ευρώπη αλλάζει σελίδα. Πλέον δεν μιλάμε για μια λογική απορρόφησης μεταναστών, αλλά για μια λογική αποτροπής και επιστροφών. Για πρώτη φορά πέρασε στον ευρωπαϊκό κανονισμό η δυνατότητα επιστροφών σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης, σε Return Hubs, κάτι που διεκδικούσαν σταθερά Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία», τόνισε ανάμεσα σε άλλα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Παράλληλα, ο υπουργός επεσήμανε ότι διευρύνθηκε ο κατάλογος ασφαλών χωρών και υιοθετήθηκαν οι πολιτικές των κλειστών κέντρων επιστροφών και της κράτησης, οι ίδιες πολιτικές που η Ελλάδα εφαρμόζει από τον Αύγουστο.

Από Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο του 2024 οι ροές ήταν 27,5 χιλιάδες, ενώ το 2025 είναι 13 χιλιάδες, στην ίδια περίοδο

Αναφερόμενος στην πορεία των μεταναστευτικών ροών, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι: «Από τον Αύγουστο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2024 οι ροές ήταν 27,5 χιλιάδες, ενώ το 2025, στην ίδια περίοδο, είναι 13 χιλιάδες. Δηλαδή έχουμε μείωση 50%. Η Ευρώπη υιοθετεί πλέον αυτή τη γραμμή: αυστηρή διαδικασία, ταχεία εξέταση ασύλου, κράτηση για όσους προέρχονται από χώρες με ελάχιστες πιθανότητες ασύλου. Μπαίνουμε στη λογική των αποτροπών, των κλειστών κέντρων, των απελάσεων και όχι στη λογική “welcome to Europe”».

Για τη συμφωνία με τη Γερμανία

Σχετικά με τη συμφωνία με τη Γερμανία σημείωσε: «Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε στο πλαίσιο συναντίληψης με τη Γερμανία, είναι ότι μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2026, που ξεκινάει η εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης, διαγράφονται όλες οι περιπτώσεις επιστροφών. Η Ελλάδα στις 12 Ιουνίου ξεκινά με μηδενικές υποχρεώσεις επιστροφών. Σε αντάλλαγμα, για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συμφώνου, δεν θα λάβουμε αλληλεγγύη από τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα, εφαρμόζεται το σύμφωνο μετανάστευσης που ψηφίστηκε το 2024 με εκατέρωθεν υποχρεώσεις. Για εμάς, το σημαντικό είναι ότι κλείνουμε τους λογαριασμούς του παρελθόντος».