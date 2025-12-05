«Δεν υπήρξε αστυνομική βία και ούτε έχει δώσει κανείς εντολή για βία εναντίον των αγροτών. Η αστυνομία ήταν εκεί για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Κάθε είδους βία είναι απαράδεκτη».

Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί βία κατά των διαμαρτυρόμενων αγροτών.

«Η κυβέρνηση θέλει και καλεί τους αγρότες να προσέλθουν στον διάλογο. Θα πάρουν όλες τις επιδοτήσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου και οι συνεπείς θα πάρουν περισσότερα», τόνισε ο κ. Λαμπρόπουλος.

«Ρίχνετε χημικά στους αγρότες που διαμαρτύρονται και αστυνομικές δυνάμεις διεμβολίζουν με κλούβες μπλόκα. Οι αστυνομικές δυνάμεις που ξυλοκόπησαν αγρότες στη Νίκαια τι εντολές είχαν;» αντέτεινε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Όλες οι κοινωνικές ομάδες δικαιούνται να διεκδικούν και να διαδηλώνουν, όχι όμως να παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων και να εμποδίζουν. Οι αγρότες μας έχουν προβλήματα και πασχίζει η κυβέρνηση, εντός των οικονομικών δυνατοτήτων, να επιλύσει τα προβλήματα. Κάποιοι, λίγοι, προκάλεσαν κάποια επεισόδια τα οποία είναι βέβαιο ότι η πλειοψηφία των αγροτών δεν εγκρίνει. Δεν υπήρξε αστυνομική βία και ούτε έχει δώσει κανείς εντολή για βία εναντίον των αγροτών. Η αστυνομία ήταν εκεί για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Κάθε είδους βία είναι απαράδεκτη. Εσείς στηρίζετε δηλαδή τα μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων;» απάντησε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Ναι, βεβαίως στηρίζουμε τα μπλόκα των αγροτών. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουν οι αγρότες και όχι τα λαμόγια, όπως “φραπέδες” και “χασάπηδες”, που σε αυτούς δεν τους σπάτε τα πλευρά και δεν τους ρίχνετε χημικά. Με αυτούς συνεννοείστε. Η αστυνομία δεν είναι για να πατάσσει την εγκληματικότητα; Πώς σας έχουν ξεφύγει όλοι αυτοί και είναι μέσα στο κόμμα σας;» υποστήριξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είστε πιο ευαίσθητη εσείς για τους αγρότες από μένα που μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια. Αλλού μεγάλωσα εγώ και αλλού μεγαλώσατε εσείς. Εγώ έχω τη μεγαλύτερη ευαισθησία. Εσείς δεν μπορείτε να συναισθανθείτε την αγωνία και τον πόνο του αγρότη. Εσείς απλά πολιτικολογείτε. Άρα, συμφωνείτε να κλείσουν δρόμοι, να μην μετακινηθούν προϊόντα και πολίτες ενόψει των Χριστουγέννων. Να κλείσουν λιμάνια, τελωνεία, να κλείσουν δηλαδή τα σύνορα. Η κυβέρνηση θέλει και καλεί τους αγρότες να προσέλθουν στον διάλογο», υπογράμμισε ο κ. Λαμπρόπουλος.