Τη στήριξή της στους αγρότες, εξέφρασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, κάνοντας λόγο για μεγάλες αδικίες που συμβαίνουν σε βάρος τους. «Τόσα χρόνια περίμεναν χρηματοδοτήσεις που έρχονταν ανά δισεκατομμύρια αλλά κατέληγαν σε χέρια πολιτικών και σε λαμόγια, πολίτες που τρώγανε με χρυσά κουτάλια μέσα από τα χρήματα που δίναμε από τους φόρους μας», είπε συγκεκριμένα η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής».

«Σε αυτό κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Μητσοτάκης και γύρω οι ημέτεροι, οι μετακλητοί», ανέφερε η κ. Λατινοπούλου. «Ο Φραπές και ο Χασάπης δεν είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες που είδαν το φως της δημοσιότητας; Όλοι αυτοί δεν απειλούσαν διοικητικούς υπαλλήλους μέσα από τα τηλέφωνα και μιλούσαν για δολοφονίες; Δεν τους ανεχόταν όλα αυτά τα χρόνια η κλίκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Βορίδης, ο Αυγενάκης; Είναι λες και παρακολουθούμε μαφιόζικη σειρά. Μιλάμε για κλίκα πολιτικών που ανέβηκαν στην εξουσία, μιλούσαν για αριστεία πριν και αυτήν τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι η απόλυτη διαφθορά».

«Εγώ είμαι υπέρ του νόμου και της τάξης κατανοώ την οργή των αγροτών, αλλά να μην φτάνουμε σε ακρότητες, δεν θα με δείτε να ανεβαίνω σε τρακτέρ» συνέχισε, ενώ όταν της είπαν πως «λέτε τα ίδια με την Ζωή που λέει κάτω τα χέρια από τους αγρότες» η ίδια έκανε τον σταυρό της και είπε «ώπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι απέναντι σε όσα πρεσβεύουμε, θέλει να φάει από την ίδια πίτα που έφαγαν οι προηγούμενοι».

«Έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που ταΐζει εγκληματίες και γύφτους»

Παράλληλα, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εφάρμοσε σοσιαλισμό αντί για φιλελεύθερη πολιτική στην οικονομία. «Όταν μοιράζεις με κεφάλια αιγοπροβάτων; Ξέρετε πώς είναι το δίκαιο σύστημα; Μπόνους επιστροφής σε κτηνοτρόφους και αγρότες, δηλαδή επιστροφές επί των καταβληθεισών εισφορών ανάλογα με τη φορολογία του καθενός. Πώς θα κλέψεις εκεί; Αλλά δεν ήθελαν αυτό, διότι δεν μπορούσε να γίνει μαϊμουδιά να φάνε όλοι μαζί. Είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα».

«Εδώ υπάρχει ένας ομφάλιος λώρος διαφθοράς με ένα τεράστιο κράτος το οποίο είναι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ταΐζει κολλητούς, ημετέρους, λαθρομετανάστες, εγκληματίες, γύφτους. Με προσωπική του επιλογή έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που διατηρεί μέσω διαφθοράς 5 καρτέλ στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ», τόνισε αμέσως μετά και προσέθεσε λέγοντας:

«Εμένα μου ταιριάζει μια Ελλάδα που θα γίνει σκούπα σε κάθε γειτονιά. Πρέπει στις γειτονιές της Ελλάδας να μένουν Έλληνες, ούτε Πακιστανοί ούτε Αφγανοί ούτε γκέτο ούτε χατζάρες. Οι λαθρομετανάστες πρέπει να είναι σε κλειστά ακατοίκητα νησιά, Γυάρο και Μακρόνησο».

Τέλος, πρότεινε την επανεξέταση θανατικής ποινής, καθώς και χημικό ή κανονικό ευνουχισμό σε περιπτώσεις ασέλγειας σε ανήλικους. «Όταν μιλάμε για ζωές παιδιών και για αγγελούδια, όταν ο δυτικός πολιτισμός έχει εκτραπεί, η Αμερική γιατί το εφαρμόζει; Όταν οι συνθήκες αλλάζουν, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς».