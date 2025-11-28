«Στην Αττική “άνοιξαν οι ουρανοί” και με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν και πάλι οι δρόμοι σε πολλές περιοχές», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σχολιάζει:

«Μέχρι που είδαμε και τη μεταφορά αποκλεισμένων, από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο, σε καρότσες. Μια εικόνα – χίλιες λέξεις για το επίπεδο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής το 2025 στην Ελλάδα της κυβέρνησης των “αρίστων”, του κ. Μητσοτάκη. Παρακμή και τρίτος κόσμος».

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας είναι μεγάλες και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και σήμερα», σημειώνει, τονίζοντας πως «επιβάλλεται ουσιαστικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με ενιαίες πολιτικές που θα δίνουν έμφαση στην πρόληψη, για τη διαχείριση των πλημμυρών». «Χρειάζεται όμως και ενίσχυση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΜΥ, ΓΔΑΕΦΚ, ΟΤΑ) με προσωπικό και μέσα», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν είναι μόνο ζήτημα ικανοτήτων, αλλά και προσανατολισμού για το μέγεθος, το είδος, τον ρυθμό υλοποίησης των αναγκαίων έργων και την κατανομή των χρηματοδοτήσεων. Είναι πρωτίστως ζήτημα πολιτικής και προτεραιοτήτων. Δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει ότι σε επίπεδο προτεραιοτήτων βάζει πάντα στην κορυφή την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, αντί για τη συγκρότηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής Πολιτείας που θα προστατεύει τους πολίτες», καταλήγει η ανακοίνωση.