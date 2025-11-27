Νέα ένταση καταγράφηκε στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που ερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνίστρια για μια ακόμη φορά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πολιτική αρχηγός εμφανίστηκε στην Επιτροπή λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, δηλαδή σχεδόν δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη έναρξη της συνεδρίασης, ζητώντας να αντικαταστήσει τον βουλευτή του κόμματός της, Αλέξανδρο Καζαμία, που είναι βασικό μέλος της Επιτροπής.

Αφού ακολούθως σχολίαζε φωναχτά κάθε απάντηση του εξεταζόμενου μάρτυρα, Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι ζήτησε μισάωρη διακοπή της εξέτασης του εν λόγω προσώπου, προκειμένου να πάει σε άλλη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, σε άλλη αίθουσα.

Ο διάλογος που ακολούθησε έχει με την προεδρεύουσα της επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα, ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Κυρία πρόεδρε, τον λόγο…

Συρεγγέλα: Τα διαδικαστικά θα συζητηθούν στο τέλος. Δεν έχετε τώρα τον λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι διαδικαστικό.

Συρεγγέλα: Δεν έχετε τον λόγο, τον έχω δώσει στον κ. Ηλιόπουλο.

Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε, να κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε εμένα, δεν είναι σωστό. Όλοι ζητούν τον λόγο και τους τον δίνετε.

Συρεγγέλα: Αφού δεν είναι διαδικαστικό, πείτε μας τι θέλετε.

Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να υποβάλλω ένα αίτημα για να γνωρίζουν οι πολίτες που μας παρακολουθούν. Ξεκινάει στις 12:00 η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και πρέπει να πάω. Υπάρχουν ταυτόχρονα συνεδριάσεις στην Ολομέλεια, στην εξεταστική και στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό. Ο προγραμματισμός έγινε με τέτοιο τρόπο για να δημιουργείτε προβλήματα σε εμάς. Ζητάω να διακοπεί η διαδικασία για μισή ώρα και να επανέλθουμε μετά τη λήξη της Διάσκεψης.

Συρεγγέλα: Όχι, δεν θα διακόψουμε.

Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν γραμματέας της ΝΔ και παραιτηθήκατε. Πήρε τη θέση σας ο Σκρέκας που είναι μπλεγμένος σε όλα τα σκάνδαλα.

Συρεγγέλα: Μα εσείς ζητήσατε να αντικαταστήσετε τον κ. Καζαμία. Έχετε κι άλλους βουλευτές.

Κωνσταντοπούλου: Μόνο 6 έχουμε.

Συρεγγέλα: Τι να κάνουμε, αυτό επέλεξε ο λαός.

Κωνσταντοπούλου: Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί κλείνετε τα μικρόφωνα;

Συρεγγέλα: Ήσασταν Πρόεδρος της Βουλής και ξέρετε τον Κανονισμό. Ποια διαδικασία προβλέπει να διακόπτετε εσείς προσωπικά όποτε θέλετε όποιον θέλετε; Αυτό που κάνετε είναι μπούλινγκ.

Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να έχω τον λόγο;

Συρεγγέλα: Όχι, τον λόγο τον έχει ο κύριος Ηλιόπουλος.

Κωνσταντοπούλου: Βρομιά. Είστε βυθισμένοι στον βούρκο.