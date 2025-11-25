Ρεκόρ πωλήσεων καταγράφει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Από την ημέρα κυκλοφορίας του, χθες Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το βιβλίο έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα.

Οπως αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg, έχει ξεκινήσει ήδη η πέμπτη αναδιατύπωσή του.

«Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την πομονή και την κατανόησή σας», αναφέρει επίσης η ανακοίνωση των εδόσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας. Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!

Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη»!

Έχουμε να δούμε τέτοιες προ-παραγγελίες από την εποχή του Χάρι Πότερ»

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg, Κωνσταντίνος Δαρδανός είχε δηλώσει πως «έχουν τυπωθεί ήδη περισσότερα από 5.000 βιβλία».

«Κάνουμε ανατυπώσεις πριν βγει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε βγάλει παραπάνω από 5.000 βιβλία… ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από τον ”Χάρι Πότερ”», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο κ. Δαρδανός.