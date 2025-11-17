Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και συζήτησαν για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναδειχθεί το ελληνικό τένις.

Ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από την ανάρτηση και στη λεζάντα έγραψε:

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».