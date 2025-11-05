Με Βασίλη Παπακωνσταντίνου επέλεξε να απαντήσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, στη δήλωση που έκανε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου το στελέχους του κόμματος, Βάσια Αναστασίου, «είμαι έναν θάνατο μακριά από την έδρα στη Βουλή».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, τη θέση του οποίου «διεκδίκησε» η Βάσια Αναστασίου, δημοσίευσε στο Facebook ένα βίντεο με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει «δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)», πρόσθεσε με νόημα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου έγινε σε τηλεοπτική εκπομπή προκαλώντας αμηχανία στους συνομιλητές της. «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε αρχικά, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα για να προσθέσει ότι «πρώτα ο Θεός» θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές και ότι είναι «έναν θάνατο μακριά από την έδρα».

Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω», είπε, ξεσπώντας σε γέλια.