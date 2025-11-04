Με μία μακάβρια ευχή ευχήθηκε να μπει στη Βουλή σύντομα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, αφού… χαριτολογώντας, όπως τόνισε, είπε ότι βρίσκεται έναν θάνατο μακριά από την έδρα. Περιμένει δηλαδή κάποιον να πεθάνει για να πάρει τη θέση του στη Βουλή.

«Πρώτα ο Θεός, θα είμαι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Είμαι έναν θάνατο μακριά απ’ την έδρα», δήλωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και όλοι που βρίσκονταν στο πάνελ πάγωσαν από την ατάκα.

Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω. Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας ότι είναι πρώτη επιλαχούσα στην Ανατολική Αττική.