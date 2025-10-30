Τη δύσκολη εξίσωση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συνεπαγόμενες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων επιχειρεί να λύσει η κυβέρνηση, καθιστώντας σαφές ότι έχει λάβει το μήνυμα των πολιτών και κυρίως των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα που παραδοσιακά στήριζαν την κεντροδεξιά παράταξη και τώρα οι συνεπείς και νομοταγείς αγρότες βρίσκονται στα κάγκελα. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου, όπως αποτυπώθηκε και στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, προτάσσει την ανάγκη να δίνονται πειστικές και κυρίως ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι πολίτες περιμένουν από την κυβέρνησή μας πιο πολλά, πιο γρήγορα και πιο πολλά χειροπιαστά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, εστιάζοντας στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μία κυβερνητική πρωτοβουλία που στόχο έχει να λύσει ριζικά ένα τεράστιο διαχρονικό πρόβλημα, εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό – κλειδί για την ενίσχυση του εθνικού πρωτογενούς τομέα με ευρωπαϊκούς πόρους.

Μίλησε για την πιο δύσκολη μεταρρύθμιση, περιγράφοντας μία πολύπλοκη διαδικασία, γιατί πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές. Σε παράλληλο χρόνο, οι έρευνες για τους απατεώνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Παραπάνω από 20 εκ. ευρώ έχουν ήδη δεσμευτεί από το κράτος, δεκάδες κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, περισσότερες υποθέσεις εξιχνιάζονται, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων είναι ήδη προφυλακισμένοι. Με γνώμονα τη διαφάνεια και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε περιττό το ρόλο των μεσαζόντων – όπως ήταν τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων – τα οποία θα αντικατασταθούν από τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, με στόχο να δίνονται περισσότερα χρήματα και να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται.

Γιατί στην ΑΑΔΕ;

Η απόφαση για ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εδράζεται στην εμπειρία που έχει η ανεξάρτητη αρχή στην εφαρμογή επαληθευμένων μεθόδων ελέγχου, τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την καθιέρωση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, προκειμένου να υπηρετήσει με αξιοπιστία και σταθερότητα τον ρόλο του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η πλήρης διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου θα ενισχύσει την ακρίβεια των ελέγχων, θα περιορίσει τον διοικητικό φόρτο και θα αυξήσει την ταχύτητα και την ασφάλεια των διαδικασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης (Action Plan), το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λειτουργικής και θεσμικής συμμόρφωσης της χώρας, με τον τελικό στόχο υλοποίησης της μετάβασης αυτής να ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του 2026.

Οι 5 άξονες