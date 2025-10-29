Με τηλεδιάσκεψη θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε χθες το βράδυ με κορονοϊό.

Ο πρωθυπουργός έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα και είναι από το πρωί στο γραφείο του, ενώ το απόγευμα θα παραστεί κανονικά με μάσκα και θα μιλήσει στο ΥΕΘΑ, καθώς είναι και σε ανοικτό χώρο.

Ο πολύπαθος ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο αποτυπώνονται οι παθογένειες δεκαετιών μετά τις αποκαλύψεις για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, συνεχίζει να ταλανίζει την πολιτική ζωή του τόπου και αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε αυτό θα παρουσιαστούν, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με στόχο την εξυγίανση του οργανισμού και τη διαφάνεια στις πληρωμές.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις», είχε ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, καταδεικνύοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να διορθώσει τα κακώς κείμενα με «οδηγό» την ψηφιοποίηση, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τη «στεγανοποίηση» που παρέχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με την τεχνογνωσία που διαθέτει.