Διαφοροποιήσεις καταγράφει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία χωρίς να εμφανίζει σαφή «αέρα νίκης», ενώ το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να κινείται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό. Ταυτόχρονα, η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων διευρύνεται, πλησιάζοντας σχεδόν το 20% του εκλογικού σώματος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σημαντική φθορά, χάνοντας σχεδόν δύο μονάδες μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Interview για την POLITIC, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τη μέτρηση του Σεπτεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στο 23,8% (από 23,9%), το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στη δεύτερη θέση με 13% (από 13,2%), ενώ η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 6,4% (από 7,5%). Το ΚΚΕ σημειώνει μικρή πτώση στο 5,8% (από 6,1%), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει σημαντική μείωση στο 5,4% (από 6,4%), υποδηλώνοντας απώλεια δυναμικής μετά την καλοκαιρινή άνοδο της.

Στα μικρότερα κόμματα παρατηρούνται διαφοροποιημένες τάσεις: το Κίνημα Δημοκρατίας διατηρείται σταθερό στο 4%, η Φωνή Λογικής αυξάνεται στο 4% (από 3,5%), το ΜέΡΑ25 κερδίζει οριακά έδαφος στο 3,5% (από 3,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στο 2,6% (από 4,4%), αποτυπώνοντας συνεχιζόμενη αποσυσπείρωση από το παραδοσιακό του ακροατήριο. Παράλληλα, η Νέα Αριστερά μειώνεται στο 1,6% (από 2%) και η Νίκη βρίσκεται στο 1,2% (από 1,0%). Το ποσοστό των «Άλλων κομμάτων» ανέρχεται στο 9,2% (από 6,7%), ενώ οι αναποφάσιστοι εκτινάσσονται στο 19,5% (από 17,9%), επιβεβαιώνοντας την επέκταση της αβεβαιότητας στο εκλογικό σώμα.

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί αυτοδυναμία, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να προτιμά την επανάληψη των εκλογών έναντι συνεργασιών κομμάτων. Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προτιμούσε νέες εκλογές, ενώ μόνο το 22% επιλέγει τη συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, σενάριο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή. Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%) και ΝΔ – Φωνή Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.

Στο καθιερωμένο πολιτικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», το 42% των ερωτηθέντων απαντά «το χάος», ενώ το 30% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα 28% δηλώνει «Άλλο», με συχνές αναφορές σε συνασπισμούς κομμάτων, οικουμενική κυβέρνηση ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών. Η υψηλή επιλογή της κατηγορίας «Άλλο» δείχνει ότι η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας δεν πείθει πλέον την πλειονότητα, καθώς ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών αναζητά πιο μετριοπαθείς και διαφορετικές μορφές πολιτικής εκπροσώπησης.

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση, προηγείται η απάντηση «Κανένας» με 32,3%, ακολουθούμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 28,1%, τον Νίκο Ανδρουλάκη με 9,4%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, τον Κυριάκο Βελόπουλο με 5,9% και τον Δημήτρη Κουτσούμπα με 4,8%. Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνει 4,4%, ενώ η κατάταξη συνεχίζεται με τον Σωκράτη Φάμελλο (3,2%), την Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,5%), τον Αλέξη Χαρίτση (1,4%) και τον Δημήτρη Νατσιό (1,3%).

Η οικονομική κατάσταση παραμένει σημαντικό ζήτημα για τους πολίτες, με το 61% να δηλώνει ότι ούτε η οικονομία της χώρας ούτε τα προσωπικά του οικονομικά έχουν βελτιωθεί, ενώ το 21% θεωρεί ότι η οικονομία της χώρας έχει βελτιωθεί, αλλά όχι η προσωπική του κατάσταση. Μόλις το 14% πιστεύει ότι και η οικονομία της χώρας και τα προσωπικά του οικονομικά έχουν βελτιωθεί, ενώ ένα 4% αναφέρει βελτίωση μόνο στα προσωπικά του οικονομικά.

Τέλος, στο ερώτημα «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;», σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49%) θεωρεί ότι κυριαρχούν τα οικονομικά συμφέροντα και οι μεγάλες επιχειρήσεις, το 21% απαντά η εκλεγμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, το 15% αναφέρει τις Βρυξέλλες, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους δανειστές, ενώ μόλις 8% πιστεύει ότι η χώρα λειτουργεί χωρίς πραγματική διακυβέρνηση, το 6% καταλογίζει ευθύνη στα μέσα ενημέρωσης και μόνο το 1% εκτιμά ότι κυβερνά ο ελληνικός λαός.