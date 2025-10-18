Με μια αιχμηρή αλλά νηφάλια δήλωση, η Όλγα Γεροβασίλη σχολίασε το έντονο φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, κατά τη συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Άρτας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επεσήμανε πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον κοινοβουλευτικό διάλογο και υπονομεύουν τη σοβαρότητα του θεσμικού ρόλου που επιτελείται εντός του Κοινοβουλίου.

«Η πολιτική δεν ασκείται ούτε με ύβρεις, ούτε με χυδαίους υπαινιγμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά στη γραπτή δήλωσή της, το βράδυ της Παρασκευής. Παίρνοντας αποστάσεις από το ύφος και το περιεχόμενο της επίθεσης του κ. Βελόπουλου, η ίδια εξήγησε πως τη στιγμή της έντασης, ο προσβλητικός χαρακτηρισμός δεν έγινε άμεσα αντιληπτός, ούτε από το Προεδρείο, ούτε από τον ίδιο τον κ. Καιρίδη, καθώς επικρατούσε έντονη φασαρία και αντεγκλήσεις.

«Επεισόδια σαν αυτό που σημειώθηκε χθες (σ.σ. προχθές) στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ.Βελόπουλος καταφέρθηκε εναντίον του Βουλευτή ΝΔ Δ.Καιρίδη, με χυδαίο χαρακτηρισμό – ο οποίος, εν μέσω του θορύβου των αντεγκλήσεων κι ενώ απηύθυνα η ίδια έκκληση για την αποτροπή συνέχειας του επεισοδίου, δεν έγινε αντιληπτός αρχικά ούτε από το Προεδρείο, ούτε από τον ίδιο τον κο Καιρίδη – δεν έχουν θέση στον κοινοβουλευτισμό και είναι απολύτως καταδικαστέα»

Το περιστατικό την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας διάταξης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επιτέθηκε φραστικά στον βουλευτή της ΝΔ, με την κατάσταση να εκτραχύνεται, πριν γίνει προσπάθεια αποκλιμάκωσης από την κα Γεροβασίλη.

προϋποθέτει σεβασμό, ακόμα και όταν οι διαφωνίες είναι έντονες.

Η ίδια κατέληξε λέγοντας ότι ο σεβασμός στους θεσμούς δεν είναι προαιρετικός, αλλά προϋπόθεση για τη λειτουργία της Δημοκρατίας.