Απάντηση στην προσβλητική συμπεριφορά του Κυριάκου Βελόπουλου εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, επισημαίνοντας με έμφαση: «Δεν είναι το ζήτημα προσωπικό από ένα σημείο και μετά. Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο, γιατί στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι».

Μιλώντας στον Alpha Radio 98,9 ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «πολύ σωστά τα λέει ο πρόεδρος της Βουλής. Το πρόβλημα με τον κ. Βελόπουλο είναι ότι δεν τον ψήφισαν για τον πολιτικό του πολιτισμό. Ήρθε για να κατεδαφίσει, και αυτός είναι ο ρόλος του: κατεδαφιστής και υβριστής».

Ο βουλευτής υπογράμμισε επίσης ότι «στην Ελλάδα, από την εποχή της Χρυσής Αυγής και μετά, εμφανίζονται πολιτικά μορφώματα που δεν ασχολούνται με την πολιτική ουσία και περιορίζονται στην ύβρη. Ο κ. Βελόπουλος δεν είναι μόνος. Ακόμη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον δικό της τρόπο, κατηγορεί την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον εφέτη ανακριτή, τον εισαγγελέα και άλλους, φέρνοντας τη χυδαιότητα του διαδικτύου μέσα στη Βουλή».

Σχετικά με τον ίδιο τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο κ. Καιρίδης τον χαρακτήρισε «κατ’ εξοχήν ψευτοπατριώτη» και αναφέρθηκε στη διαφωνία τους την Πέμπτη: «Εγώ έθεσα ένα πολύ απλό ερώτημα. Είστε Ελληνική ή Γερμανική Λύση; Δεν μπορείς να έχεις τα χρήματα που κέρδισες με τον κόπο σου στη Γερμανία και να μην τα επενδύεις στη χώρα σου. Ακόμη και η Ελληνίδα σύζυγός σου δεν μπορεί να φέρει τα κεφάλαιά της, ενώ οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρές ανάγκες».

Ο κ. Καιρίδης κατέληξε ότι «δεν τον κατηγορώ επειδή έχει χρήματα στη Γερμανία ούτε επειδή αυτό είναι παράνομο. Απλώς δεν είναι σωστό την ώρα που οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες να τα έχει εκεί».