Μετά τη χθεσινή, επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πολιτικοί αρχηγοί δεν κατάφεραν να τηρήσουν τους χρόνους που είχαν για να ολοκληρώσουν τις ομιλίες τους, αναμένεται η εισαγωγή «κόφτη», που θα περιορίζει αυτόματα τον χρόνο, όταν κάποιος ομιλητής ξεπερνά το χρονικό όριο που το διατίθεται.

Μάλιστα, η χθεσινή συνεδρίαση, για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, κράτησε πάνω από οκτώ ώρες, ενώ θα έπρεπε να είχε διαρκέσει, με βάση τους κανονισμούς, περίπου μιάμιση ώρα.

«Την επόμενη εβδομάδα θα εισηγηθώ την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής ώστε να εισαχθεί εντός του Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα η χρήση του αυτόματου χρονο-κόφτη των μικροφώνων στις συνεδριάσεις μας» ανέφερε στην Διάσκεψη των Προέδρων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Πού θα εφαρμοστεί ο «κόφτης» του χρόνου για ομιλίες στη Βουλή, ποιες θα είναι οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, ενημερώνοντας σχετικά τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο «κόφτης» θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλες τις συνεδριάσεις που αφορούν το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο.

Οι μόνες εξαιρέσεις του υφιστάμενου προβλεπόμενου χρόνου στον κανονισμό της Βουλής του χρόνου που δικαιούται ο κάθε ομιλητής θα αφορούν τις Ειδικές Συνεδριάσεις που διεξάγονται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ή κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού. Για αυτές και μόνο τις συνεδριάσεις η χρήση του «κόφτη» θα γίνεται αλλά με βάση τον χρόνο που θα προκαθορίζει για τον καθένα η συνεδρίαση της ΔτΠ. Και αυτό μέχρι να υπάρξει η σχετική μεγάλη τροποποίηση του ΚτΒ που θα αναθεωρήσει όλους τους χρόνους ομιλίας για όλους.

Έχει ήδη εγκατασταθεί το λογισμικό για τον αυτόματο κόφτη

Ο κ. Κακλαμάνης φέρεται να ανέφερε στη συνεδρίαση της ΔτΠ πως ο ΚτΒ είχε σχεδιαστεί επί προεδρίας Γιάννη Αλευρά για τέσσερις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και ότι οι βουλευτές μιλούσαν από στήθους.

Τα τελευταία χρόνια με 8 ή 9 Κοινοβουλευτικές Ομάδες στη σύνθεση της Βουλής και το πολιτικό σύστημα να θεωρεί την τήρηση του χρόνου μάλλον σαν κάτι υποδεέστερο, η διάρκεια των αγορεύσεων, είτε είναι πρόεδροι, είτε υπουργοί ή Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή βουλευτές, έχει πλέον ξεφύγει ακόμα και από την εύλογή ανοχή, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Βουλή έχει εγκαταστήσει πλέον ένα νέο λογισμικό στο μικροφωνικό σύστημα της Ολομέλειας, που μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του αυτόματου κόφτη. Παράλληλα, έχει προετοιμαστεί και η σχετική τροποποίηση του ΚτΒ για την εφαρμογή του.

Κάθε ρεκόρ έσπασε η χθεσινή συνεδρίαση, διήρκεσε 8 ώρες και 35 λεπτά

Ο πρόεδρος της Βουλής κατέδειξε την καταστρατήγηση του χρόνου ομιλίας που γίνεται, σημειώνοντας ότι η χθεσινή συνεδρίαση, που έγινε με τη διαδικασία του άρθρου 142Α του ΚτΒ μεταξύ του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών για την ενημέρωση του Σώματος για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, θα έπρεπε να διαρκέσει με βάση τους χρόνους του ΚτΒ μιάμιση ώρα, ωστόσο αυτή κράτησε 8 ώρες και 35 λεπτά (υπέρβαση πάνω από 3 ώρες από τον τετραπλάσιο χρόνο που είχε αποφασίσει η ΔτΠ) .

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Βουλής, οι ανάλογες συζητήσεις με το άρθρο 142Α μέχρι το 2015 δεν ξεπερνούσαν τις δυόμισι ώρες και από εκεί και πέρα η διάρκεια άρχισε να αυξάνεται με χρονικά άλματα. Ειδικότερα, οι δύο ανάλογες συζητήσεις, επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, διήρκεσαν 4 ώρες και 28 λεπτά και 3 ώρες και πέντε λεπτά, ενώ από το 2020 έως σήμερα από τις 4 ώρες και 24 λεπτά, έφτασε στις 7 ώρες και χθες έσπασε κάθε ρεκόρ ξεπερνώντας τις 8 ώρες και 35 λεπτά.

Άλλωστε, ο κ. Κακλαμάνης είχε προαναγγείλει την εφαρμογή του «κόφτη» νωρίτερα, τονίζοντας πως το μέτρο θα αφορά όλους, από τον πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο βουλευτή και ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινά η διαδικασία της Βουλής το πρωί και να τελειώνει αργά το βράδυ με ψηφοφορία.