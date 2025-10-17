Τον πρώτο απολογισμό τους κάνουν τα κόμματα μετά τη χθεσινή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολιτική, που διεξήχθη σε υψηλούς τόνους και διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Η κυβέρνηση, μέσω του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, διεύρυνε τη συζήτηση που είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, για το Παλαιστινιακό, προκειμένου να συμπεριλάβει το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, την ίδια ώρα που τόσο η μείζων όσο και η ελάσσων αντιπολίτευση εκτόξευαν λεκτικά πυρά κατά του Μεγάρου Μαξίμου, πρωτίστως για τη στάση που κρατάει έναντι του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η οποία θεωρούν πως δεν είναι αιχμηρή σε σχέση με τα όσα έχει διαπράξει ο στρατός της εν λόγω χώρας στη Γάζα, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη το Παλαιστινιακό κράτος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Ουκρανικό, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κυπριακή Δημοκρατία και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός σε πολλά σημεία εμφανίστηκε προετοιμασμένος να απαντήσει με σαφήνεια σε μια σειρά από θέματα που του τέθηκαν. Για παράδειγμα, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, του ζήτησε να ξεκαθαρίσει τόσο εάν η πρώτη αποστολή της φρεγάτας Belh@rra, που θα παραλάβουμε σύντομα, θα είναι στον Ειρηνικό όσο και εάν θα στείλουμε στρατό στην Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται η πρώτη αποστολή του νέου πλοίου τύπου Belh@rra, που θα ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, να πραγματοποιηθεί στον Ειρηνικό συνδράμοντας τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ πρόσθεσε πως δεν πρόκειται να σταλούν Ένοπλες Δυνάμεις μας στην Ουκρανία.

Του ζητήθηκαν επίσης απαντήσεις και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου σημείωσε πως πρόκειται για ένα καθοριστικής σημασίας έργο συνολικά για τον Ελληνισμό, αλλά κυρίως για την Κύπρο, προκειμένου να βγει από την ενεργειακή απομόνωση. Ακολούθως, ανέλυσε τα βήματα τα οποία έχει συμφωνήσει με την κυπριακή πλευρά, αναφέροντας πως «έχουμε χαράξει τον οδικό χάρτη για το πώς θα ξεπεραστούν οικονομικοτεχνικά εμπόδια προκειμένου να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα».

Για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους ανέφερε πως «επιλέξαμε να μην προχωρήσουμε στην αναγνώριση. Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Έχω υπάρξει πολύ επικριτικός με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Κρίνω, όμως, ότι σε αυτήν τη συγκυρία, τώρα, και όχι σε κάποιο διάστημα δεν θα προωθούσε τα ελληνικά, εθνικά, συμφέροντα». Παράλληλα, καταδίκασε τους εποικισμούς από το Ισραήλ, κάτι που του αναγνώρισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε επίσης να επιτεθεί στον κ. Ανδρουλάκη, τονίζοντας πως «είναι άχαρη η συζήτηση για την ιστορία των προηγούμενων δεκαετιών. Ήταν στο βήμα ο Γ. Παπανδρέου όταν είπατε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε επί Νέας Δημοκρατίας. Εσείς ήσασταν που τάζατε παροχές, μοιράσατε 2 δισ. και μετά «έσκασε» (σ.σ. η χρεοκοπία) στα χέρια σας». Συνέστησε μάλιστα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήσει τις «κορώνες» πατριωτισμού. Επέμεινε ότι το βέτο είναι διαπραγματευτικό μας όπλο έναντι της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας πως η Τουρκία, εάν θέλει να έρθει κοντά στην Ευρώπη, θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Απευθυνόμενος δε στον κ. Φάμελλο, διερωτήθηκε γιατί δεν αναγνώρισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κράτος της Παλαιστίνης. «Και εσείς αναγνωρίσατε ότι η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ θα είχε δεχθεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Εσείς που γαλουχηθήκατε μες το «Free Palestine», δεν προλάβατε 4.5 χρόνια να αναγνωρίσετε Παλαιστινιακό κράτος;» αναρωτήθηκε.

Ο κ. Ανδρουλάκης από τη μεριά του, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει το δικό του ακροατήριο ανέφερε πως: «Για εμάς είναι συμφέρον της χώρας η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι όμως σημαία ευκαιρίας το Διεθνές Δίκαιο. Ήρθε εδώ ο Χαφτάρ και η Δυτική Λιβύη να παίζουν ένα παιχνίδι και εμείς να είμαστε οφσάιντ. Και με την Αίγυπτο, τη φίλη και σύμμαχη χώρα. Εσείς δίπλα στον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι καθησυχάζατε για τα ζητήματα της Μονής Σινά. Περιμέναμε όλοι έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό. Δεν έγινε όμως, όπως όταν μας χλευάζατε και μας λέγατε προπονητές της εξέδρας, σήμερα έρχεστε να μας πείτε για την επιτυχία της ΝΔ. Ποια είναι η επιτυχία της ΝΔ; Η θρησκευτική προστασία της Αγίας Αικατερίνης. Κινδύνευσε η μόνη της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά να γίνει τζαμί; Μήπως την μπερδεύετε με την Αγία Σοφία;». Ανέφερε παράλληλα πως «δεν λειτουργεί» το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση μετά από αρκετά χρόνια. «Όταν δεν είσαι στο τραπέζι, κύριε Μητσοτάκη, συνήθως είσαι το μενού» σχολίασε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για έλλειμμα εξωτερικής πολιτικής, δηλώνοντας προς τον πρωθυπουργό ότι «δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό. Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα. Το διεθνές αποτύπωμα της χώρας συρρικνώνεται. Ως ΣΥΡΙΖΑ αφήσαμε κεφάλαιο και στην εξωτερική πολιτική το οποίο σπαταλήσατε άσκοπα».

Ανέφερε ωστόσο ότι «τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενα ψηφοθηρικών πολιτικών, μικροκομματικών προσεγγίσεων, εσείς όμως, είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση έχετε παραβιάσει αυτή την αρχή. Φθάσατε μέχρι του σημείου να αμφισβητήσετε τον πατριωτισμό μας. Εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο. Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, σας λέμε καθαρά ότι φέρετε ακέραια την ευθύνη για τη σημερινή, χωρίς εθνική στρατηγική, επικίνδυνη εξωτερική πολιτική».