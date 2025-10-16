«Είναι άλλο πράγμα η στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία. Εμείς θέλουμε άριστους δεσμούς με τον λαό του Ισραήλ. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι εκατομμύρια πολίτες του είναι ενάντια στις επιλογές του Νετανιάχου. Μην εμπλέκετε τη χώρα μας λοιπόν σε επικίνδυνα παιχνίδια», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την εξωτερική πολιτική που διεξάγεται σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.

Ο επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για μονομερή ταύτιση της κυβέρνησης «με τον σφαγέα Νετανιάχου», όπως τον χαρακτήρισε, ενώ όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή τα τελευταία εικοσιτετράωρα και ειδικότερα στη Γάζα, υπογράμμισε πως «στόχος πρέπει να είναι μια συμφωνία που θα ανοίγει τον δρόμο για τη λύση των δύο κρατών. Πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών και αυτό περνά μέσα από την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Ποιος όμως είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από το ντεκόρ; Το μόνο που καταφέραμε τόσους μήνες ήταν μία φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ, την ίδια ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος επαινούσε τον Ερντογάν. Αλήθεια, πού ήταν η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα που οι υπόλοιποι έπαιρναν πρωτοβουλίες αναγνώρισης; Ποια ήταν η στάση μας; Δυστυχώς η μονομερής ταύτιση με τον Νετανιάχου» σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Αυτοί που δεν έβλεπαν σήμερα τα νεκρά παιδιά των Παλαιστινίων, είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η χώρα μας πρέπει να είναι παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είπε επίσης ότι το υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή «δεν λειτουργεί, είναι στη χειρότερη κατάσταση έπειτα από πολλά χρόνια και αυτό αποδεικνύεται από μία σειρά γεγονότων. Αλήθεια, είναι δυνατόν επί ένα μήνα να υπάρχει από τον ευρωπαϊκό οργανισμό άμυνας αναρτημένη μελέτη που μιλάει για τουρκολιβυκό μνημόνιο και να μην το έχει πάρει χαμπάρι κανείς από εσάς, μέχρι να αναδείξει το θέμα ο ευρωβουλευτής μας Γιάννης Μανιάτης; Λειτουργεί τελικά αυτή η κυβέρνηση ή όχι;».

Αναφερόμενος στην αποτυχία της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε με νόημα πως «όταν δεν είσαι στο τραπέζι, συνήθως είσαι στο… μενού. Ήταν απογοητευτική η παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη» ενώ έκανε λόγο για επικίνδυνο ερασιτεχνισμό όσον αφορά την προετοιμασία του ραντεβού με τον κ. Ερντογάν. «Ήταν μια προσβολή για την Ελλάδα» είπε. Και κατέληξε: «Επιθυμούμε τον διάλογο με την Τουρκία, έναν διάλογο όμως με αποτελέσματα. Δεν γίνεται να απαντάμε στις αναφορές της Άγκυρας περί «Γαλάζιας Πατρίδας» με φράσεις για «ήρεμα νερά». Η γειτονική χώρα δεν έχει καμία θέση στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Αφήστε λοιπόν τις επικίνδυνες προϋποθέσεις. Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με κανέναν τρόπο στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό από όλους. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον της χώρας. Πού υπήρξε διορατικότητα για όλα αυτά; Πού υπήρξε επίγνωση; Πουθενά. Είδαμε επίσης ερασιτεχνισμούς και λάθος χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο θέμα της Λιβύης. Φτάσαμε στο σημείο και ο Χαφτάρ και η δυτική Λιβύη να παίζουν παιχνίδι με την Τουρκία και εμείς να είμαστε οφσάιντ. Ακόμη και με την Αίγυπτο, καθησυχάζατε για τη Μονή Σινά. Προσπαθείτε όμως με τεχνάσματα να αποφύγετε την ουσία της υπόθεσης».