Με διάθεση συγκλίσεων και αίσθημα ευθύνης για να διατυπώσει -όπως είπε- αλήθειες για την εξωτερική μας πολιτική, πέραν από τις κομματικές μας ταυτότητες, προσήλθε στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως τόνισε ο ίδιος ξεκινώντας την ομιλία του στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του.

«Η Ελλάδα προωθεί με συνέπεια την ειρήνη και τη σταθερότητα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος σε ένα κόσμο που αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή ρευστότητα. «Η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα», τόνισε. Αναφέρθηκε στις παραδοσιακές ισορροπίες που κλονίζονται, μιλώντας για το δίκαιο του ισχυρού.

Εξήγησε ότι μετέτρεψε ο ίδιος τη συζήτηση σε εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, με στόχο να τοποθετηθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με την ελπίδα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και υπογράμμισε: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται στα καφενεία και τα τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες. Η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική, δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες». Ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα στέκεται, πλέον όρθια και περήφανη- ισότιμος εταίρος σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ».

«Διασφαλίζουμε σταθερότητα μέσα από ετοιμότητα»

Εστίασε ιδιαίτερα στην αμυντική αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, σημειώνοντας ότι η ώρα διαθέτει ήδη 24 υπερσύγχρονα Rafale, αναβαθμισμένα F-16, αναμένει να παραλάβει τα πρώτα από τα 20 F-35, αναμένεται πριν το τέλος του έτους να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Bellh@ra, θα προστεθούν άλλες 3, ουδέποτε το Πολεμικό Ναυτικό δεν είχε δει μια τόσο μεγάλη επένδυση. «Υψώνουμε και την Ασπίδα του Αχιλλέα απέναντι σε απειλές. Σκοπός μας η ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου της, είμαστε για πρώτη φορά να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται. Δεν είναι μιλιταρισμός αλλά ρεαλισμός. Η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα. Επιδιώκουμε την ειρήνη.

Η πατρίδα μας τα τελευταία 6 χρόνια έχει αυξήσει τις διεθνείς της συμμαχίες. Η χώρα μας γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας με προοπτική το φυσικό αέριο να μπορεί να φτάσει μέχρι την Ουκρανία. Μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, την Κύπρο, το Ισραήλ. Η Chevron, μια ακόμα σφραγίδα στο διαβατήριο της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας μας».

«Αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε και συνέχισε: «Δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλασσίων πάρκων, προστατεύοντας το περιβάλλον και επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δικαιοδοσία της πατρίδας μας στις θαλάσσιες ζώνες μας».

«Η Ελλάδα θα διεκδικήσει θέση στην επόμενη μέρα στη Γάζα»

Για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και τη Λωρίδα της Γάζας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Είμαστε μια χώρα που εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης βρέθηκε στην πατρίδα μας μια μέρα μετά τη συμφωνία, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών. Είμασταν παρόντες από την αρχή της φρικτής σύρραξης, η Ελλάδα αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, τονίζοντας ότι κανείς στρατιωτικός στόχος δεν επιτρέπεται να δικαιολογεί το θάνατο αμάχων. Στείλαμε αμέσως ανθρωπιστική βοήθεια, περιθάλψαμε παιδιά στα νοσοκομεία μας. Για την Ελλάδα η αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους θα έρθει στο τέλος της ειρηνευτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης

«Το ζήτημα των δικαιωμάτων της Μονής δεν προέκυψε χθες αλλά ανατρέχει στους αιώνες. Αμέσως μετά τις τελευταίες εξελίξεις ξεκίνησαν εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Έχει υπάρξει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό. Με βάση αυτή διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής. Υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών. Δεν διασφαλίζεται μόνο η συνέχεια της Μονής Σινά με την Ελλάδα να είναι εμπράκτως παρούσα. Η κυβέρνηση έχει και τη βούληση και το σχέδιο να επιλύει προβλήματα».

Για Τουρκία: Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά έκανε λόγο για «σχέσεις οι οποίες δεν μπορούν να κινούνται στο επίπεδο των ηχηρών συνθημάτων και εντυπώσεων. Από το Σεπτέμβριο του 2023 η κυβέρνηση έκανε ξεκάθαρη επιλογή. Πολιτικός διάλογος, θετική ατζέντα, οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ο συντονισμός των δυο ακτοφυλακών και τον έλεγχο των ροών στο Αιγαίο έχει συμπληρώσει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Αναρωτιέμαι γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα την πολιτική των ήρεμων νερών. Τι θέλουμε; Ταραγμένα νερά, φουρτούνες και εντάσεις. Συγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι από τη σιγουριά του καναπέ τους. Συνεχίζουμε να κινούμαστε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επιδιώκουμε το διάλογο. Θέλουμε τη συνεργασία. Υποστηρίζουμε ενεργά στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια».

Για την Κύπρο

«Έχω εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κο Χριστοδουλίδη, και θα συνιστούσα σε όσα ΜΜΕ ανακαλύπτουν τριβές, ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε όποιον τα αμφισβητήσει», τόνισε.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι «πάγια θέση μας είναι ότι η στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε. Στον κανονισμό SAFE με δική μας πρωτοβουλία τέθηκαν αυστηροί όροι – απαιτείται διμερής συμφωνία με την Ε.Ε. κάτι που απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών – μελών. Κύριε Ανδρουλάκη με θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν λέγατε ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής σε σχέση με το SAFE και την Τουρκία δεν τα ξέρατε αυτά; Ήταν άγνοια ή κάτι χειρότερο; Για την Ελλάδα δεν τίθεται κανένα θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο SAFE αν δεν λυθούν θέματα όπως η άρση του casus belli και ζητήματα γκρίζων ζωνών. Πιστεύουμε ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης δεν είναι αντίθετη ούτε ανταγωνιστική με στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ».

Ουκρανία

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μίλησε για την «πιο καταστροφική σύρραξη. Όσοι ασκούν και εδώ ανέξοδη και εκ του ασφαλούς κριτική θα πρέπει να αναλογιστούν τι θα σήμαινε μια βολική ουδετερότητα. Τι θα σήμαινε η επιβεβαίωση του αναθεωρητισμού στην πράξη για την ασφάλεια της Κύπρου, για την ασφάλεια της πατρίδας μας. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποτέ κατοχές και τετελεσμένα. Διαφορετικά κανείς στην Ευρώπη δεν θα είναι ασφαλής».

Ανατολική Μεσόγειος

«Επιδιώκουμε συνεννόηση με όλους τους γείτονες με πυξίδα το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα καλέσουμε παράκτια κράτη της περιοχής σε κοινή συνάντηση. Η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου πέρασε ανεπιστρεπτί», τόνισε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Συμμετέχουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την πιο ταραγμένη εποχή από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Θα σταθώ στην ενεργή συμμετοχή μας σε όλες τις διαβουλεύσεις.

Η χώρα μας αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 την προεδρία της Ε.Ε. Εθνικός μας στόχος να αποτελέσει η περίοδος σταθμό για την Ευρώπη αλλά και ενίσχυσης της Ελλάδος».