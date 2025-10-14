«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι το υπέρτατο μνημείο του έθνους μας. Είναι το μνημείο όπου αποδίδει το έθνος τιμές σε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν, για να μπορέσει να υπάρξει η πατρίδα μας, για να σωθεί η πατρίδα μας όταν υπήρχε ανάγκη και για να μεγαλώσει η πατρίδα μας», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Σε αυτούς τους πολέμους κυρίως χανόταν κάθε φορά ο ανθός του ελληνικού έθνους. Εκεί λοιπόν αποδίδουμε τιμές σε αυτούς», προσέθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του πρωθυπουργού να περιέλθει το μνημείο στο πεδίο αρμοδιοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δήλωσε πως ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν επιτρέπεται να αποϊεροποιείται από οτιδήποτε άλλο. «Αν έχουμε να κάνουμε με μια διαμαρτυρία ή να εκφραστούμε για οτιδήποτε, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει χώρους και η Αθήνα έχει άπειρους χώρους να πάμε να κάνουμε τη διαμαρτυρία μας».

«Αυτό το μνημείο λοιπόν πρέπει να προστατευθεί με βάση αυτό που είναι: ως η μνήμη του έθνους μας. Σε αυτό το μνημείο υποκλινόμαστε για την Ιστορία του έθνους μας, επομένως εκεί δεν χωρά οτιδήποτε άλλο. Εάν συμφωνούμε σε αυτό και ότι αυτός είναι ο προορισμός του μνημείου, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι που τους ενοχλεί η έννοια του Έθνους, της Πατρίδας, της Σημαίας, τους ενοχλεί η ίδια η Σημαία».

«Ο Ρούτσι έγινε ένας άνθρωπος που τον εκμεταλλεύτηκε η Κωνσταντοπούλου»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, με τον κ. Φλωρίδη να τονίζει πως με βάση τη νομοθεσία, από την ώρα που έκλεισε η ανάκριση, το λογικό είναι ο Εισαγγελέας να ορίζει ημερομηνία δίκης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, ο υπουργός απέφυγε να κάνει μια πιο συγκεκριμένη εκτίμηση ως προς την ημερομηνία, ενώ ταυτόχρονα εξαπέλυσε τα «βέλη» του κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε ότι δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη, επιθυμώντας να επικρατήσει η συνωμοσιολογία.

«Όσο μπορεί να παραμείνει η ανάκριση ανοιχτή, δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ο Ανακριτής ούτε ο Εισαγγελέας γιατί η διαδικασία διέπεται από μυστικότητα. Μπορούν όμως οι δικηγόροι – που έχουν νόμιμη πρόσβαση – να διοχετεύουν στην κοινή γνώμη διάφορα στοιχεία για δημιουργία συνωμοτικών καταστάσεων. Δηλαδή ενώ μέσα στη δικογραφία υπάρχουν απαντήσεις για όλα, η μυστικότητα δίνει την ευκαιρία σε πρόσωπα με πρόσβαση να χρησιμοποιούν στοιχεία για να δημιουργούν μια στρέβλωση στον κόσμο. Αποδείχθηκε ότι το υποτιθέμενο παράνομο φορτίο ήταν ένα μεγάλο ψέμα».

«Στη συνέχεια έγινε ξανά μια απόπειρα με την εκμετάλλευση ενός δυστυχούς ανθρώπου, του Πάνου Ρούτσι, να εκβιαστεί η Δικαιοσύνη να ξανανοίξει τη δικογραφία. Ο δυστυχισμένος αυτός άνθρωπος έγινε άνθρωπος που τον εκμεταλλεύτηκαν, πρωτίστως η κ. Κωνσταντοπούλου. Αν ξανάνοιγε η ανάκριση, η δίκη δεν θα γινόταν ποτέ και τότε θα βλέπατε εκατομμύρια στους δρόμους που θα έλεγαν πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να γίνει δίκη για αυτήν την εθνική τραγωδία».