Για την κυβερνητική απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εξήγησε ότι όλα τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε συνεννόηση και σύντομα θα έρθει τροπολογία που θα προβλέπει τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την ανάδειξη του ιστορικού μνημείου από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Έχουμε αποφασίσει και αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις ηχηρές απαιτήσεις των νοικοκυραίων. Η αντιπολίτευση δεν έχει καταλάβει τι θέλει ο κόσμος. Και αυτό το ζητάει χωρίς κομματικές επιδιώξεις», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για το εάν η απόφαση αυτή σχετίζεται με τη στάση του υπουργού Νίκου Δένδια, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης: «Αυτό αποτελεί άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας και της πολιτικής καμαρίλας που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα» και συνέχισε: «Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν να το κάνουν. Η κοινωνία είναι αλλού από εκεί που είναι οι εκπρόσωποι της πολιτικής κουζίνας».

Σε άλλη ερώτηση για το εάν θα ξηλωθεί το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, απάντησε: «Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μέρη σε όλη την Ελλάδα όπου μπορεί σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος να διαδηλώσουν οι πολίτες. Να τιμούμε σιωπηρά ως κοινωνία εκείνους που έχασαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Δεν είναι προορισμένο για κανέναν άλλο σκοπό, για καμία διαδήλωση, για καμία διαμαρτυρία, υπάρχουν πολλοί άλλοι χώροι, θεωρώ ότι είναι πάνδημη απαίτηση, είναι εκτός τόπου και χρόνου κάποιοι να είναι στο γιατί το κάνετε».

«Αν το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο της χώρας ήταν η διαδήλωση για το ΝΑΙ ή κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, θα έλεγα κακώς έγιναν, δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ούτε η κίνηση γίνεται για να εκδικηθούμε έναν πολιτικό χώρο, μπαίνει μια τελεία και αλλάζουμε σελίδα», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε για τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες στην Ελληνική Αστυνομία και χαρακτήρισε ανοησίες όσα γράφτηκαν για κάθοδο του στρατού για να επιβάλλει την τάξη.