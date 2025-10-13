«Με έχει προβληματίσει όλο αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου αυτή την αντίδραση. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι πλατεία, ούτε είναι χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ένα μνημείο -όπως είπε ο πρωθυπουργός- που συγκεντρώνει όλη τη συλλογική μας ιστορία», είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Θυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του (12/10) ανέφερε -μεταξύ άλλων- πως η κυβέρνηση αποφάσισε να ανατεθεί αποκλειστικά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας «η προστασία και η σωστή λειτουργία» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Με αυτό τον τρόπο μετατίθεται τώρα η ευθύνη για τη «σωστή λειτουργία του», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος σύμφωνα με την πολιτική ερμηνεία που δίνεται, αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη να αποκαθαιρεθεί τον χώρο από ένα δεύτερο ιδιότυπο μνημείο που έχει στηθεί μπροστά από τη Βουλή, αυτό εις μνήμην των νεκρών του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στη συνέχεια, η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Action24, είπε ότι «είναι ένα μνημείο το οποίο κρατά το κομμάτι της συλλογική εθνότητάς μας και της αγάπης μας στην ιστορία και στο έθνος ζωντανά, κάθε φορά που περνάμε μπροστά από τη Βουλή και μπροστά από την πλατεία Συντάγματος».

«Δίπλα ακριβώς στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υπάρχει πέντε φορές μεγαλύτερη η πλατεία Συντάγματος έτσι ώστε όποιος θέλει και βέβαια με την ελευθερία που το δίνει το Σύνταγμα, να εκφράσει όλες του τις απόψεις. Είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά, να καταλάβουμε ότι η τάξη και ο σεβασμός δεν είναι απειλή για τη δημοκρατία, είναι προϋπόθεσή της», συμπλήρωσε η ίδια.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τόνισε: «Αυτό που έφερε στο προσκήνιο η κατάσταση στον Άγνωστο Στρατιώτη τους προηγούμενους μήνες, είναι η ανάγκη της πολιτείας να κοιτάξει ποιος είναι υπεύθυνος για το ιστορικό αυτό μνημείο. Εκεί φάνηκε και αναδείχθηκε ότι δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος. Άρα τι λέμε; Λέμε ότι είναι ένα μνημείο το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε και να για να το διαφυλάξουμε, το σωστό είναι να σταματήσει αυτός ο κατακερματισμός, να σταματήσει αυτή η πολυνομία και έχουμε ένα φορέα, ένα υπουργείο το οποίο να είναι υπεύθυνος συνολικά για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μνημείο αυτό».