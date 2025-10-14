«Το Δημόσιο δεν επηρεάζεται καθόλου από το νομοσχέδιο που συζητάμε, ούτε στο ελάχιστο», είπε η υπουργός Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, αναφορικά με το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και αφορά την «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Η υπουργός Εργασίας, αναφερόμενη στη σημερινή απεργία μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, εξήγησε, ότι αφορά το πώς θα ενισχυθούν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, πώς θα διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και πώς θα δοθεί ώθηση στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα. «Το νομοσχέδιο αφορά τον ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω γιατί απεργεί το Δημόσιο, δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αυτό», σχολίασε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δεν είναι υποχρεωτικό το 13ωρο»

Αναφορικά με το 13ωρο η Νίκη Κεραμέως, τόνισε: «Εγώ έχω καταθέσει και στη Βουλή ότι για τις 97 συνολικά ρυθμίσεις έχουν έρθει και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις και μου τις έχουν ζητήσει. Ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που κατατίθενται προς κύρωση στο υπουργείο, οι οποίες προβλέπουν περισσότερες ώρες εργασίας και τις οποίες υπογράφουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ζητώντας να δουλεύουν 6-7 μέρες;».

«Μερικές από αυτές είναι παράνομες, δεν έχουν την έγκριση του υπουργείου», συνέχισε η υπουργός, «αλλά οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έρχονται και το ζητούν. Δεν είναι υποχρεωτικό το 13ωρο».

Στη συνέχεια όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας: «Η έκφραση “13ωρο” τι αφήνει να εννοηθεί; Ότι θα δουλεύουμε εφεξής από αύριο όλοι κάθε μέρα 13 ώρες τον χρόνο. Δεν ισχύει αυτό, δεν θα γίνεται κάθε μέρα. Απεναντίας, μπορεί να γίνεται 37 μέρες τον χρόνο, ήτοι κατ’ αναλογία 3 μέρες τον μήνα. Δεύτερο, απαιτεί συμφωνία του εργαζόμενου».

«Η πρόβλεψή μας για το 13ωρο είναι ότι έχει πολύ περιορισμένη εφαρμογή. Σήμερα ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει σε 2 εργοδότες μέχρι 13 ώρες, αλλά πρέπει να μετακινηθεί και δεν αμείβεται ούτε ευρώ παραπάνω. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε, για αυτό που κάνει ήδη σήμερα ο εργαζόμενος, τού δίνεται η δυνατότητα να πάρει επιπλέον 40% αμοιβή και να μην μετακινηθεί», συμπλήρωσε η υπουργός.

«Ξέρετε τι δυνατότητα δίνει αυτό το νομοσχέδιο, που πρέπει να γίνει “σημαία” για κάθε εργαζόμενο; Να δουλεύει 4 μέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο», υπογράμμισε.

«Το νομοσχέδιο κάνει τρία σημαντικά πράγματα: ενισχύει τον εργαζόμενο (4ήμερη εργασία όλον τον χρόνο, περισσότερες γυναίκες επίδομα κυοφορίας), διευκολύνει τις επιχειρήσεις και εντάσσεται στη νέα δυναμική της εποχής».