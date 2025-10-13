Κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας 13/10 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Όσοι έχουν μνήμη γελούν με τις εξαγγελίες» επεσήμανε και εστίασε επίσης στην απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα,

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναφέρθηκε στην πιο κρίσιμη και ιστορική στιγμή των τελευταίων δύο ετών στη Μέση Ανατολή που αφορά την απελευθέρωση των ομήρων λέγοντας: «Είναι πολύ σημαντική μέρα και για τους ομήρους και τις οικογένειές τους. Αλλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι ο στόχος μίας διαρκούς ειρήνης σε αυτή την περιοχή και αυτό περνά μέσα από τη λύση δύο κρατών. Δύο κράτη ώστε και να κλείσει ο κύκλος της Χαμάς και της τρομοκρατίας και το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού και εύχομαι η Ευρώπη να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα είναι ένα θετικό πρώτο βήμα αλλά και άλλες φορές έχουν γίνει αντίστοιχα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα ήταν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, είπε χαρακτηριστικά: «Όχι βεβαίως. Η χώρα μας δεν ήταν στην όχθη των ευρωπαϊκών χωρών που πήραν συντονισμένες πρωτοβουλίες για να υπάρξει ειρήνη και να σταματήσει ο πόλεμος. Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε πλήρως με τον Νετανιάχου. Άλλο η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και άλλο η ανοχή στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επιπλέον: «Χθες έκανε μία επίκαιρη ερώτηση ο ευρωβουλευτής μας, ο κ. Μανιάτης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έβγαλε μία μελέτη πριν από ένα μήνα όπου αναγνωρίζει Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και το τουρκολιβυκό παράνομο σύμφωνο. Επί ένα μήνα το υπουργείο Εξωτερικών δεν πήρε χαμπάρι και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Έκανε ερώτηση ο ευρωβουλευτής μας και κατέβηκε η μελέτη που αναφέρει όλα αυτά τα προσβλητικά για τη χώρα μας. Ρωτώ τον κ. Γεραπετρίτη, λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών; Γιατί επί ένα μήνα δεν έκανε καμία ενέργεια;».

«Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει μία πρωτοβουλία για να διχάσει τον ελληνικό λαό»

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη πως πλέον στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν θα γίνονται πλέον διαμαρτυρίες και πως υπεύθυνο θα είναι το υπουργείο Άμυνας για τη διατήρηση της τάξης και της φύλαξης, είπε: «Ο στρατός, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ρόλο να προστατεύουν τον ελληνικό λαό και τα σύνορα της χώρας. Δεν είναι ούτε για να αντικαταστήσουν τον ρόλο της αστυνομίας ούτε για να γίνονται επικοινωνιακό παιχνίδι στα χέρια του πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει μία πρωτοβουλία για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Αδιανόητη η χθεσινή του τοποθέτηση. Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη οι αλλαγές στο Μνημείο. Αν ένας άνθρωπος κάνει απεργία πείνας, τον νοιάζει τον πρωθυπουργό εάν κάνει απεργία πείνας στο πεζοδρόμιο ή 10 μέτρα πιο κάτω; Όλη αυτή η συζήτηση υποτιμά και τα Τέμπη και τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Η κυβέρνηση είναι σε βέρτιγκο».

Σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως ο ελληνικός λαός έχει μνήμη. «Όπως ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές αν θα πει πως θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τα τεράστια προβλήματα του ΕΣΥ θα γελάει ο κόσμος γιατί επί 7 χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς, έτσι και ο κ. Τσίπρας όταν λέει πως θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη και την ποιότητα της δημοκρατίας, όσοι έχουν μνήμη τι έγινε με τον Καμμένο, τη Novartis, το δημοψήφισμα, γελούν. Έχουμε μνήμη και ο κάθε πολίτης γνωρίζει την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων».

Ξεκαθάρισε δε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να νικήσει τις εκλογές. «Στόχος μας είναι οι θέσεις μας να φτάσουν στον πολίτη και όχι αν ανοίγουμε σεναριολογίες. Αυτά (οι συνεργασίες) θα κριθούν μετά τις εκλογές. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα όλη αυτή η συζήτηση είναι θεωρίες για αγρίους. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα, και μετά θα δούμε ποια κόμματα είναι στη Βουλή και ποια συμφωνούν με το πρόγραμμά μας».

Κάνοντας ειδική αναφορά στον Ανδρέα Λοβέρδο σημείωσε: «Ο κ. Λοβέρδος είχε φύγει 2 χρόνια, έκανε κόμμα, είπε αν αποτύχει το κόμμα του θα πάει σπίτι του, δεν πήγε και ξαφνικά πήγε στη ΝΔ. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται στη χώρα. Δεν έφυγε από το ΠΑΣΟΚ να πάει στη ΝΔ, έκανε κόμμα, απέτυχε και πήγε». Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε επίσης πως ο ελληνικός λαός θα πληρώσει το «σόου Μητσοτάκη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στον ΒΟΑΚ λίγο πριν τις εκλογές του 2023, 150 εκατομμύρια ευρώ. «Με απόφαση στις 7/10/25 λέει το αρμόδιο υπουργείο πως δεν είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε τον χώρο της κατασκευής του έργου άρα δίνουμε παράταση 480 μέρες και αποζημίωση 150 εκατ. ευρώ. Δηλαδή την ανικανότητα του επιτελικού κράτους, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς το επιτελικό κράτος έχει αποτύχει παταγωδώς».