«Ενδεχομένως να θέλει να δημιουργήσει κάτι ευρύτερο. Δεν ήταν μια κίνηση αιφνιδιασμού. Αναμενόταν το τελευταίο διάστημα μετά και τις διαρροές που υπήρχαν», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, ανέφερε: «Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη για την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ίσως ενδεχομένως για τη στιγμή που έγινε. Στο επόμενο διάστημα εκτιμώ ότι θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ».

«Αυτό που έχει ανάγκη ο χώρος της Κεντροαριστεράς είναι να μπορέσει να ομογενοποιηθεί ώστε να δημιουργήσει μια κατάλληλη συνθήκη για να είναι το αντίπαλο δέος σε μια κυβέρνηση που, κατά την άποψή μας, καταρρέει -και δημοσκοπικά αλλά κυρίως σε επίπεδο κοινωνίας- και μέσα σε ένα περιβάλλον σκανδάλων και διαφθοράς», πρόσθεσε ο Χάρης Μαμουλάκης.

Θυμίζεται ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. «Παραιτούμαι από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση», είχε ξεκαθαρίσει σε δήλωσή του, ενισχύοντας τα σενάρια για ίδρυση νέου κόμματος.

«Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό, μα πρωτίστως ηθικό. Ζητείται ελπίς. Μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο με λόγια», είχε αναφέρει.