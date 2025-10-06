Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε πριν από λίγα λεπτά ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με σχετική επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δημιουργία του πολυσυζητημένου νέου πολιτικού φορέα.

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος μπορεί να παραιτήθηκε από βουλευτής, όχι όμως και από μέλος του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τουλάχιστον όχι επί του παρόντος. Επρόκειτο για μια κίνηση που όλοι περίμεναν, αλλά όχι τη χρονική συγκυρία που θα γινόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 51χρονος πολιτικός προχώρησε τώρα στη συγκεκριμένη κίνηση κινούμενος θεσμικά. Τι εννοούμε; Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γ΄ Συνόδου της Κ΄ (20ής) Περιόδου της Βουλής των Ελλήνων, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη του τρίτου έτους της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου 2023. Οπότε ο κ. Τσίπρας ήθελε να αποχωρήσει πριν από το ξεκίνημα της νέας Συνόδου και όχι μεσούσης που θα φαινόταν σαν να έφευγε στη μέση. «Είναι σαν να αποχωρεί κάποιος λίγο πριν αρχίσει το νέο ακαδημαϊκό έτος και όχι στη μέση του», όπως μας είπε χαρακτηριστικά συνεργάτης του. Θυμίζουμε ότι σήμερα στις 11:00 το πρωί, ανακοινώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και τελείται ο καθιερωμένος αγιασμός.

Παράλληλα η αποχώρησή του από το βουλευτικό αξίωμα του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί πιο εύκολα και χωρίς κομματικές υποχρεώσεις να περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα και να πει αυτά που θέλει με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου που προσδιορίζεται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σε αυτό θα γίνεται ειδική μνεία στα όσα έζησε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά και πρόσωπα. «Δεν έχει γράψει ένα βιβλίο με γενικά και αόριστα γεγονότα» λένε όσοι γνωρίζουν.

Να σημειωθεί ότι μόλις προχθές κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση από Έλληνα φοιτητή της Σορβόννης, για το εάν σκοπεύει να δημιουργήσει νέο κόμμα. Με αφορμή την ομιλία του στο Παρίσι με θέμα «Είναι η Ευρώπη μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;», ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για μια «άλλη Ευρώπη» η οποία θα είναι, όπως τόνισε «βιώσιμη, δίκαιη και ανταγωνιστική στον διεθνή καταμερισμό». Ανταποκρινόμενος λοιπόν στο κάλεσμα της σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε σε ένα φοιτητικό κοινό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει μια «προοδευτική στροφή» και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.

Όταν φοιτητής τον ρώτησε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην «ενεργό πολιτική» ηγούμενος νέου κόμματος, απάντησε ότι «η συζήτηση αυτή στο εσωτερικό της χώρας γίνεται ερήμην μου». «Αφουγκράζομαι», συνέχισε, «στην παρούσα φάση τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από κάτω και όχι εκ των άνω», ενώ πρόσθεσε πως «η ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμένουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης».

Χάνει μία έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ και την παίρνει η Νέα Αριστερά

Να σημειωθεί ότι τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να λάβει ο Θοδωρής Δρίτσας, ως πρώτος επιλαχών βουλευτής της Α’ Πειραιά, ο οποίος ωστόσο έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. Οπότε αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε είναι να προστίθεται μια νέα έδρα στη Νέα Αριστερά και να χάνει μια ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Να σημειωθεί παράλληλα πως ο κ. Τσίπρας σε σημερινή του ανάρτηση δηλώνει με νόημα πως «φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης». Η σχετική ανάρτηση, έχει ως εξής:

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης:



Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.



Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής… pic.twitter.com/zgQi5iYij0 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) October 6, 2025

«Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης:

Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου. Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη.

Παραιτούμαι γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου, με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.

Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν.

Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης.

Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν.

Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό, μα πρωτίστως ηθικό. Ζητείται ελπίς.

Μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Τις πράξεις που αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις πράξεις, που μόνο μ’ αυτές μπορούμε να υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα.

Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη. Πιστεύω στη βούληση και τις πράξεις των πολλών. Με αυτούς, τις ανάγκες και τις ελπίδες τους, είμαι αποφασισμένος να συναντηθώ.

Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα.

Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες. Κυρίως όμως, θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφυκτιά:

Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».