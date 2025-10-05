Μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο Παρίσι και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών, μια ομάδα Ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας ήθελε να τον ρωτήσει κι άλλα πράγματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά την ομιλία μου και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών της Σορβόνης, μια ομάδα ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να με ρωτήσει.

Τους ζήτησα απλά λίγο χρόνο να γυρίσω στο ξενοδοχείο να αλλάξω και να πάμε να πιούμε μαζί μια μπύρα. Για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω.

Το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για την συνολική προοπτική της χώρας. Με καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο.

Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση.

À bientôt, les enfants!