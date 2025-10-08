Η αλήθεια είναι ότι η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν προκάλεσε ιδιαίτερο αιφνιδιασμό στη Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ περίμεναν ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτή η κίνηση, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ένδειξη για το πότε ακριβώς χρονικά θα συνέβαινε. Οι πρώτες αντιδράσεις της ηγεσίας του κόμματος είναι μέχρι στιγμής συγκρατημένες, καθώς από την αξιωματική αντιπολίτευση δηλώνουν πως η παραίτηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και όχι το δικό τους Κίνημα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση τόνισε ότι η κίνηση Τσίπρα αποδεικνύει την προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να επανέλθει στο προσκήνιο έξω από το κόμμα του, αξιοποιώντας διάφορες στρατηγικές στο παρασκήνιο για να «ανασχηματίσει» πολιτικά το χώρο της Αριστεράς. Παράλληλα ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει πως η ανάταξη της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να στηριχθεί σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές ή παρασκηνιακές κινήσεις, ενώ υπογράμμισε τον στόχο του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τουτέστιν να μην προκύψει και πάλι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά ένα σχήμα συνεργασιών κομμάτων με πυρήνα το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – αν και προς τα έξω δηλώνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη πως το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι και πρώτο κόμμα στις κάλπες, όσο κι αν από τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Ο πρόεδρος του κόμματος έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα ενότητας προς τα στελέχη του, τονίζοντας πως η προσπάθεια για ένα ισχυρό και αξιόπιστο προοδευτικό κόμμα απαιτεί συλλογική προσπάθεια και συνεχή αγώνα. Ενώ, απέφυγε να υπεισέλθει σε υποθέσεις για το πώς η πιθανή δημιουργία νέου κόμματος από τον Τσίπρα θα επηρεάσει τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας χώρο για την αξιολόγηση των εξελίξεων.

Ωστόσο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν στενά τις κινήσεις Τσίπρα. Υπάρχει η εκτίμηση ότι, παρά τη δημοφιλία που έχει αναπτύξει ο πρώην πρωθυπουργός, οι περιορισμοί είναι εμφανείς και η κοινωνική δυναμική ενός νέου κόμματος παραμένει αβέβαιη. Οι σχεδιασμένες περιοδείες του 51χρονου πολιτικού και η επικείμενη παρουσίαση του βιβλίου του που θα κυκλοφορήσει αρχές Δεκεμβρίου βάσει του χρονοδιαγράμματος που υπάρχει, αναμένεται να δώσουν στον Τσίπρα το απαραίτητο επικοινωνιακό βάρος, όμως οι στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρατηρούν ότι ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί η «χημική αντίδραση» που θα μπορούσε να προκαλέσει ουσιαστική πολιτική ανατροπή.

Η ανησυχία για τις επιπτώσεις από την κίνηση Τσίπρα είχε εκφραστεί νωρίτερα και από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος προειδοποιούσε την ηγεσία του κόμματος να κινηθεί ώστε να βελτιωθεί η θέση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις πριν τα Χριστούγεννα, αλλιώς να πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αλλαγής στρατηγικής. Η πίεση αυτή προκάλεσε ορισμένη ένταση εσωκομματικά, ενώ ορισμένα στελέχη σημειώνουν πως δεν είναι σωστό να τίθενται αυστηρές προθεσμίες προς τον πρόεδρο.

Ανακατεύει την τράπουλα την επανεμφάνιση Τσίπρα

Στην ανάλυση των κινήσεων Τσίπρα, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ συμφωνούν ότι η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού ανακατεύει την τράπουλα, χωρίς όμως να υπολογίζεται ότι θα αφαιρέσει σημαντικό ποσοστό από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Σημειώνουν πως ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει κυρίαρχος στο κεντρώο και κεντροαριστερό ακροατήριο, ενώ η όποια δυναμική του νέου κόμματος Τσίπρα αφορά κυρίως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ίσως αναζητήσουν νέα πολιτική στέγη για να διασφαλίσουν την εκλογική τους επανεκλογή.

Η δε στρατηγική του Τσίπρα εκτιμάται ότι θα περάσει αναπόφευκτα από «πόλεμο φθοράς», τόσο από τα στελέχη και τις εσωτερικές δυνάμεις του πρώην κόμματός του, όσο κι από άλλες πολιτικές κινήσεις ή κόμματα, όπως αυτά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Στέφανου Κασσελάκη. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρούν επίσης ότι η προσπάθεια του Τσίπρα να εμφανιστεί ως «ενωτικός παράγοντας» μπορεί να του καταλογιστεί ως διάσπαση, ιδιαίτερα αν επισημανθούν προηγούμενες εντάσεις και τυχοδιωκτικές κινήσεις του. Και αυτή τη θέση θα φροντίσουν να την περάσουν τεχνηέντως προς τα έξη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ παραμένουν απαισιόδοξα όσον αφορά την πιθανότητα να αναδειχθεί το κόμμα πρώτο κόμμα, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι η κίνηση Τσίπρα ενισχύει τη διάσπαση του χώρου. Ωστόσο, η ηγεσία διαμηνύει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επηρεαστεί ουσιαστικά από την ίδρυση ενός νέου κόμματος, καθώς διατηρεί ισχυρή βάση και οργανωμένη στρατηγική για τις επόμενες εκλογές.

Βουλευτές του Κινήματος όπως ο Παναγιώτης Δουδωνής τόνισαν με δόση ειρωνείας ότι η παραίτηση Τσίπρα δεν είναι σημαντική για το ΠΑΣΟΚ, αλλά για τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργή παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ελάχιστη. Αντίστοιχα, η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωσε ότι η αποχώρηση Τσίπρα δεν θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας για το κόμμα, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της ηγεσίας παραμένει σταθερή και προσανατολισμένη στην προοδευτική διακυβέρνηση.

Συνολικά, στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας χαμηλούς τόνους αλλά με σαφή στρατηγική για την προστασία και ενίσχυση της θέσης του ΠΑΣΟΚ στον πολιτικό χάρτη. Το μήνυμα που στέλνεται προς το κοινό και τα στελέχη είναι σαφές: η κεντροαριστερά χρειάζεται ενότητα, σταθερότητα και ένα διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, ανεπηρέαστο από τυχοδιωκτικές κινήσεις ή παρασκηνιακές στρατηγικές. Κι αυτό θα ακούμε όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα.