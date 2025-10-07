Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από 16 χρόνια παρουσίας στη Βουλή, προκαλεί έντονες συζητήσεις στον πολιτικό χώρο. Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος υπήρξε και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον καθιστά τον πρώτο πρώην πρωθυπουργό που εγκαταλείπει τη βουλευτική του έδρα εν μέσω της θητείας του.

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, σχολίασαν την εξέλιξη και τις πολιτικές της συνέπειες.

Ο Χρήστος Γιαννούλης χαρακτήρισε την απόφαση του Τσίπρα σημαντική και ανέλυσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο τίθεται το ερώτημα για την επόμενη πολιτική κίνησή του:

«Η πολιτική είναι αίσθηση και πεδίο καθήκοντος. Με αυτήν την έννοια, το ερώτημα “εάν θα πας ή όχι’” θα είναι επίκαιρο όταν σχηματοποιηθεί αυτό που προανήγγειλε, περιέγραψε, υπαινίχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το σκέφτομαι θετικά ή αρνητικά, αλλά έχω βάλει κάποια κριτήρια. Ο χρόνος, το περιεχόμενο και η σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένουμε βουλευτές στον ΣΥΡΙΖΑ. Έως τις εκλογές του ’27 ή έως ότου βρεθεί κάτι που προωθεί τα πράγματα σε έναν μεγαλύτερο στόχο που είναι η συνεργασία πολλών. Δεν πιστεύω πως φτάνει ένα πρόσωπο για να φέρει την αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύτιμη είναι και η δράση της ΚΟ υπό τον Σωκράτη Φάμελλο που σιγά σιγά επανέφερε ένα κόμμα πολυτραυματισμένο σε έναν δρόμο σοβαρότητας και που μπορεί να πρωταγωνιστεί. Το ερώτημα “εάν θα πας ή όχι” πρέπει να τεθεί πιο επιτακτικά μετά την άνοιξη. Και οι δύο άντρες είπαν πως δεν θα βρεθούν αντίπαλοι».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, έκανε σκληρή κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό:

«Με τα καμώματα και τους τυχοδιωκτισμούς του κ. Τσίπρα, η κ. Σδούκου θα περάσει ένα υπέροχο πρωινό και η κυβέρνηση είναι άνετη δύο μέρες τώρα συζητώντας τους τυχοδιωκτισμούς του κ. Τσίπρα, ενός βουλευτή αόρατου. Ο κ. Μητσοτάκης περιμένει την επανεμφάνιση του σκιάχτρου που χρησιμοποίησε για να πάρει το 41% μπας και… Ο κ. Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήρε από καταληψία και τον έκανε πρωθυπουργό. Η πολιτική χρειάζεται μία άλλη ηθική. Όταν ένα κόμμα σε έχει πάρει από παιδί και σε έχει κάνει πρωθυπουργό πρέπει να φέρεσαι με σεβασμό στο κόμμα σου. Η στρατηγική της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ έχει δικαιωθεί πλήρως σε όσους έλεγαν να τα βρούμε με τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την 7η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι πιο ακραίο. Η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δικαιώνεται».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, σχολίασε με λιτό τρόπο την παραίτηση, τονίζοντας ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά το κόμμα της:

«Επειδή τη ΝΔ δεν την αφορά, δεν είναι πρόβλημα η όποια μελλοντική απόφαση του κ. Τσίπρα. Εμάς αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και σε αυτό εστιάζουμε. Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από την κοινωνία και έχει αποτύχει και ως πρώην πρωθυπουργός και ως αρχηγός κόμματος. Όσο και να επιχειρήσει να παρουσιάσει μία εντύπωση του “άλλα καταλάβατε, εγώ αλλιώς τα έκανα”. Ο λαός ξέρει και θα κρίνει».