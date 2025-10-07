«Αυτό που βλέπουμε είναι μια εικόνα από το μέλλον μιας ενδεχόμενης “προοδευτικής διακυβέρνησης”: ασυνεννοησία, ακυβερνησία και προβλήματα που μένουν άλυτα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξανδρα Σδούκου σχολιάζοντας τις αντιπαραθέσεις ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα και τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος.

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου σχολίασε:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει δίμηνη προθεσμία από τον κ. Γερουλάνο. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ήδη στο κάλεσμα του κ. Τσίπρα για “ανοικτές θάλασσες”, κάποιοι δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν. Εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, μπορούμε να πούμε μόνο: καλά ξεμπερδέματα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και… καλή σταδιοδρομία στον πρώην πρωθυπουργό, που επέλεξε να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή επειδή του έλειψε η ενεργός πολιτική και θέλησε να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι στις θάλασσες».

Η κ. Σδούκου, μιλώντας στο MEGA, υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται με τις προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες του κ. Τσίπρα, καθώς δεν είναι πρόβλημά της η όποια μελλοντική του σκέψη.

«Τη ΝΔ, την ενδιαφέρουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, αυτά είναι ο αντίπαλός μας. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στα ζητήματα της οικονομίας, της καθημερινότητας και της κοινωνικής πολιτικής», τόνισε.

Στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη κριθεί από τον ελληνικό λαό. «Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αποτύχει, τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός κόμματος. Ο ελληνικός λαός τον αξιολόγησε και τον έκρινε».

Παράλληλα, σχολίασε την προσπάθεια του κ. Τσίπρα να «αναθεωρήσει» το παρελθόν του λέγοντας πως «Όσο κι αν επιχειρεί -στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής στρατηγικής τύπου rebranding- να παρουσιάσει την εικόνα ότι “δεν καταλάβατε καλά”, η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ο ελληνικός λαός θυμάται: το τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο, τον διχασμό του δημοψηφίσματος, τις κλειστές τράπεζες και τα capital controls, τη σκευωρία Novartis, την αποφυλάκιση καταδίκων, τα ανοιχτά σύνορα. Δεν τα φαντάστηκε κανείς αυτά, δυστυχώς τα έζησε η χώρα».

Και πρόσθεσε: «Τώρα ζητά “δεύτερη ευκαιρία”, προσπαθώντας να πείσει τους πολίτες ότι δεν κατάλαβαν σωστά. Όμως ο ελληνικός λαός έχει ζήσει, ξέρει και θα κρίνει. Είναι θεμιτό κάθε πρώην πρωθυπουργός να επιδιώκει επιστροφή στο προσκήνιο – η κρίση ανήκει στους πολίτες».