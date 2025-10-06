Η διήμερη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αμοργό είχε τρεις στόχους. Ο ένας ήταν να αναδειχθεί και να ακουστεί σε όλο τον κόσμο ότι πλέον η επιδίωξη της ανάπτυξης πρέπει να γίνεται με όρους βιωσιμότητας, ο δεύτερος ήταν να φτάσουν μηνύματα και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και ο τρίτος να καταδείξει μέσα από την επαφή του με τους πολίτες ότι τους ακούει και μαθαίνει έτσι από πρώτο χέρι τα προβλήματά τους.

Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ισχύσει το μέτρο του μειωμένου ΦΠΑ και στα υπόλοιπα μικρά νησιά εκτός από τα ακριτικά.

Είπε ότι επιφυλάσσεται με θετική διάθεση και σημείωσε: «Πιστεύω ότι όταν θα μπορέσουμε να βρούμε τον δημοσιονομικό χώρο, η αμέσως επόμενη προτεραιότητά μας για μείωση ΦΠΑ θα αφορά τα υπόλοιπα μικρά νησιά μας».

«Οι περιορισμοί της νομοθεσίας που ισχύουν στο Αιγαίο θα ισχύουν για όλους»

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο «Αμοργόραμα», μίλησε για ένα εμβληματικό σχέδιο το οποίο δε βαίνει εις βάρος της οικονομικής δραστηριότητας αλλά αντίθετα θα επιτρέψει στους ψαράδες να διαχειριστούν καλύτερα τη βιωσιμότητα του δικού τους επαγγέλματος. «Δεν θα ψαρεύουν λιγότερο, θα ψαρεύουν καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εξήγησε ότι «Η επιστήμη αποδεικνύει ότι όταν εμείς οι ίδιοι θέτουμε λελογισμένους περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα, σε σύντομο χρονικό διάστημα τα ψάρια που είναι διαθέσιμα προς αλιεία αυξάνονται».

Δεσμεύτηκε πως η κυβέρνηση θα φροντίσει να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους και έστειλε και ένα πολύ σαφές μήνυμα στην Τουρκία.

«Δικό μας χρέος είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας, που ισχύουν στο Αιγαίο, θα ισχύουν για όλους. Δεν μπορεί εμείς να εφαρμόζουμε περιορισμούς και από τα απέναντι παράλια να μην γίνεται το ίδιο και να υπάρχει αλιεία χωρίς ελέγχους. Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνεργασία με την Τουρκία».

Από την Αμοργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε και σε όσους φέρνουν την ιστορία στα μέτρα τους.

«Μαθήματα ιστορίας»

«Η ισχύς μιας χώρας δεν είναι μόνο συνυφασμένη με το πόσο ισχυρές είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της ή πόσο εύρωστη τελικά είναι η οικονομία της. Είναι απολύτως συσχετισμένη και με το αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας το οποίο κάθε λαός πρέπει να έχει και το οποίο το ίδιο είναι προϊόν της καλής κατανόησης της ιστορικής του διαδρομής. Το έθνος το οποίο δεν μαθαίνει από τα λάθη του είναι καταδικασμένο να τα επαναλαμβάνει», είπε με νόημα ο πρωθυπουργός από τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμοργού.

Περιγράφοντας το διεθνές περιβάλλον, το οποίο είναι γεμάτο εντάσεις και εστίες συγκρούσεων, τόνισε ότι «στους κρίσιμους καιρούς τους οποίους διανύουμε, με μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, με τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης από τη μία, της «εφόδου» της τεχνητής νοημοσύνης από την άλλη, το να είμαστε καλά γειωμένοι στην ιστορία μας, το να αντιλαμβανόμαστε τα μαθήματά της, το να τη μελετάμε με προσοχή, έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία».