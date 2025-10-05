Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα», έλαβε μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων Αμοργού Μιχάλη Κρόσμαν και τον Γραμματέα του Συλλόγου, Γιάννη Ψακή. Τη συζήτηση συντόνισε η Άντζελα Λάζου Dean, Projects Manager για την Ελλάδα στο Blue Marine Foundation.

Πρωτοβουλία από την κοινωνία και με τη στήριξη του κράτους

Το «Αμοργόραμα» είναι το επιστέγασμα πρωτοβουλίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που ανέλαβαν οι επαγγελματίες αλιείς της Αμοργού, την οποία στήριξε και στη συνέχεια θεσμοθέτησε η πολιτεία, σε συνεργασία με τα ιδρύματα Blue Marine Foundation και Cyclades Preservation Fund.

Στο πλαίσιο του «Αμοργοράματος», το οποίο έχει κωδικοποιηθεί με Προεδρικό Διάταγμα, η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία απαγορεύονται περιμετρικά της Αμοργού σε έκταση 1,5 ναυτικών μιλίων από τις ακτές κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο, δίμηνο κρίσιμο για την αναπαραγωγή πολλών ειδών ψαριών. Επίσης, η αλιεία απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην περιοχή Κατάπολα και στις νησίδες Γραμβούσα και Νικουριά.

Για την καλύτερη επιτήρηση των προνοιών του «Αμοργοράματος», που στηρίζεται από την τοπική κοινωνία, το ψάρεμα από την 1η Ιουνίου έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους θα επιτρέπεται μόνο σε σκάφη που έχουν λάβει σχετική άδεια, ενώ προβλέπεται επίσης η χρήση συσκευών δορυφορικού εντοπισμού των αδειοδοτημένων σκαφών αλλά και συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής αλιείας – εκφόρτωσης.

«Πραγματικά θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία του “Αμοργοράματος” ξεκίνησε από τους ίδιους τους τοπικούς ψαράδες, οι οποίοι αναγνώρισαν το πρόβλημα και ήρθαν και πρότειναν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στους επιστημονικούς φορείς και στην πολιτεία μία δραστική λύση», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Για εμένα το “Αμοργόραμα” είναι μόνο η αρχή. Αυτό το οποίο θέλω να πετύχω και εκεί θέλω να ζητήσω τη συνεργασία και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Cyclades Preservation Fund αλλά και των ξένων φίλων μας οι οποίοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, είναι εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος να δημιουργήσουμε τουλάχιστον δέκα ακόμα “Αμοργοράματα” σε όλες τις Κυκλάδες. Να μπορέσουμε, δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το “Αμοργόραμα” ως ένα μοντέλο το οποίο θα μπορέσει να επεκταθεί σε πολλά περισσότερα νησιά και σε παράκτιες περιοχές», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η μεγάλη ομορφιά αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι δεν διέπεται από έναν περιβαλλοντικό μαξιμαλισμό», συνέχισε ο Πρωθυπουργός. «Ο βασικός λόγος που το “Αμοργόραμα” θα είναι επιτυχημένο είναι γιατί τελικά θα επιτρέψει στους ψαράδες να μπορούν να δουν με διαφορετικούς όρους τη βιωσιμότητα του δικού τους επαγγέλματος, άρα όχι να ψαρεύουν λιγότερο, να ψαρεύουν περισσότερο, αλλά περισσότερο ελεγχόμενα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκη στάθηκε επίσης στη σημασία της συμμετοχής των τοπικών αλιευτικών συλλόγων στο εγχείρημα επέκτασης του προτύπου του «Αμοργοράματος», προσπάθεια στην οποία μπορούν να συνδράμουν οι αλιείς της Αμοργού: «Μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, αλλά δεν μπορούμε εκ των άνω να επιβάλουμε νέα “Αμοργοράματα”. Αυτή η τετραπλή “έλικα”, επιστήμη, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτεία και τοπικοί αλιευτικοί σύλλογοι, ψαράδες κάθε περιοχής, για να λειτουργήσουν πρέπει να δουλέψουν μαζί. Το θεμέλιο, όμως, είναι οι ίδιοι οι ψαράδες. Αν οι ίδιοι οι ψαράδες δεν αγκαλιάσουν αυτή τη πρωτοβουλία, εμείς δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε».

«Να πείσουμε τους ίδιους τους ψαράδες»

«Ο σκοπός είναι να πείσουμε τους ίδιους τους ψαράδες ότι τελικά αυτοι οι σχετικά λελογισμένοι περιορισμοί θα αποβούν προς όφελός τους. Αλλά για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, εμείς θα κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει. Θα εξασφαλίσουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε εθνικοί πόροι είτε ευρωπαϊκοί πόροι, γι’ αυτό δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία. Ο πιο δύσκολος σκόπελος τον οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε είναι να βρούμε και να πείσετε τις τοπικές κοινότητες, τους δικούς μας αλιείς, ότι αυτό τελικά θα είναι κάτι το οποίο θα αποβαίνει προς όφελός τους», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στους τέσσερις πυλώνες στους οποίους βασίζεται το «Αμοργόραμα», σημείωσε: «Είναι η επιστήμη, καθώς οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να θεμελιώνεται σε τεκμηριωμένη γνώση, οι ίδιοι οι αλιείς, οι άνθρωποι που ζουν από και μέσα στη θάλασσα, που την αγαπούν πάνω από όλα, που προτάσσουν την αυτοδιαχείριση με όρους συλλογικότητας, η κοινωνία των πολιτών, που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα, καθώς και η πολιτεία, τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης, όσο και τοπικής αυτοδιοίκησης».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε από την πλευρά του: «Καταφέραμε να εκδώσουμε ένα Προεδρικό Διάταγμα κυριολεκτικά σε χρόνο ρεκόρ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία σχεδιάστηκε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, και η οποία δείχνει πως όταν υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν, αφενός στο αποτέλεσμα της δουλειάς, αφετέρου έχουν την πραγματική κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία, τότε η επιτυχία είναι δεδομένη».

Μετά την εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας, όπου τον υποδέχθηκε και ξενάγησε ο Ηγούμενος της Μονής, Φιλάρετος.