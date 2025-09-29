Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης, ο οποίος είχε εκλεγεί με την «Ελληνική Λύση», εμφανίζεται στις δηλώσεις πόθεν έσχες που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, αν όχι ο πιο πλούσιος, σίγουρα από τους πιο εύπορους της εθνικής αντιπροσωπείας. Ο λόγος που συνέβη κάτι τέτοιο είναι η αμοιβή-μαμούθ που εξασφάλισε, στο πλαίσιο της δικηγορικής του ιδιότητας, από τις αμερικανικές αρχές για τη συνδρομή του στην υπόθεση της Novartis, όπου εκπροσώπησε προστατευόμενους μάρτυρες.

Συγκεκριμένα, με τις περιουσιακές καταστάσεις, για το οικονομικό έτος 2023 δηλώνει εισόδημα «από επιχειρηματική δραστηριότητα» ύψους 18.442.402 ευρώ, ποσό που προκαλεί αίσθηση αν σκεφτεί κανείς ότι την αμέσως προηγούμενη χρονιά τα έσοδά του δεν ξεπερνούσαν τις 179.799 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στο μερίδιο που του αναλογούσε από τα άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κατέβαλαν οι αμερικανικές αρχές σε δικηγόρους και μάρτυρες της υπόθεσης. Για το 2023 έχει επίσης «συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λπ.» άλλα 137.117 ευρώ.

Η δήλωσή του περιλαμβάνει επίσης επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αξίας περίπου 150.000 ευρώ, καταθέσεις που φτάνουν τις 45.000 ευρώ, καθώς και δύο θυρίδες. Σημαντική είναι και η ακίνητη περιουσία του, αφού κατέχει μερίδια από 50% έως και 100% σε συνολικά 22 ακίνητα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει μονοκατοικία στη Γλυφάδα, 462 τετραγωνικών μέτρων, με πισίνα, η οποία αποκτήθηκε έναντι 797.707 ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Σαράκης εξακολουθεί να εμφανίζει στις δηλώσεις του το δάνειο που είχε λάβει το 2008, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, με το ανεξόφλητο υπόλοιπο να ανέρχεται σήμερα σε 494.014 ευρώ.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2024

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2023