«Σχεδόν τρεις μήνες από τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, είχαμε ακόμα μία “μεγάλη ανακάλυψη”, σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας», τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

«Αυτή τη φορά το “κυνήγι μαγισσών” έχει ως επίκεντρο ένα και μόνο τηλεφώνημα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη, στο οποίο απαντούσε σε καταγγελία αγρότη σε συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, αρμόδιο να δέχεται καταγγελίες πολιτών και ο οποίος την έλαβε και τη διαβίβασε, όπως και τη σχετική απάντηση σε αυτή. Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί», αναφέρουν στη συνέχεια οι ίδιες πηγές.

«Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη, όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

«Πήρα λιγότερα από όσα δικαιούμαι», λέει ο αγρότης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος αγρότης είχε αιτηθεί ενισχύσεις ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ, δηλαδή ποσό πολλαπλάσιο σε σχέση με τα χρήματα που του δόθηκαν τελικά.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει ο ίδιος σε επιστολή του, αρχικά ανέμενε να λάβει περισσότερα από 67.300 ευρώ για το έτος 2022, ως ενίσχυση για αγρανάπαυση. Στη συνέχεια κατέθεσε νέα αίτηση για το ίδιο έτος, ζητώντας ενίσχυση άνω των 52.500 ευρώ. Καταγγέλλει ότι δεν έλαβε τίποτα για το 2022 και πως για το 2023 έχει γίνει «ελάχιστη» καταβολή.

Όσον αφορά το ποσό των 5.979 ευρώ που εν τέλει έλαβε, υποστηρίζει ότι είναι «εξοργιστικά μικρότερο» συγκριτικά όσα πιστεύει πως του αναλογούν, κάνοντας λόγο για «πλήρη αδικία» και προσθέτοντας ότι συνεχίζει να διεκδικεί «τα δικαιώματά» του «με κάθε νόμιμο μέσο».

Σύμφωνα με την επιστολή, ο συγκεκριμένος παραγωγός έχει μάλιστα υποβάλει τουλάχιστον δύο ενστάσεις προκειμένου να εκταμιευθούν τα κονδύλια που υποστηρίζει ότι δικαιούται, έχει επικοινωνήσει σε πολλές περιπτώσεις με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ φέτος προέβη και σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.