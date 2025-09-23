Σήμερα το βράδυ, στις 21:00 ώρα Ελλάδας (14:00 ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στη συνάντηση, πέραν των δύο ηγετών, θα παραστούν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, καθώς και οι διπλωματικοί τους σύμβουλοι, Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν τόσο διμερή ζητήματα όσο και περιφερειακά θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Πέρυσι, η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί σε χώρο που είχε επιλέξει η ελληνική πλευρά εντός του ΟΗΕ, ενώ φέτος η Τουρκία επέλεξε το «Σπίτι της Τουρκίας», έναν επιβλητικό ουρανοξύστη στο Turtle Bay του Μανχάταν, για να φιλοξενήσει τη διπλωματική αυτή συνάντηση. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το κτήριο συνδέεται στενά με την παρουσία της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη διπλωματική και πολιτιστική της δραστηριότητα.

Ένας ουρανοξύστης με τουρκικό άρωμα

Το «Σπίτι της Τουρκίας» (Turkevi) δεσπόζει στην 1η Λεωφόρο, με ύψος 171 μέτρα και συνολική επιφάνεια 220.000 τ.μ. Κατασκευάστηκε στη θέση δύο παλαιών κτιρίων και ο σχεδιασμός του ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Perkins Eastman, με τη συνεργασία του Ομίλου Dizayn από την Τουρκία. Η αρχιτεκτονική του κτηρίου φέρει ξεκάθαρη αναφορά στην Τουρκία: η καμπύλη πρόσοψη παραπέμπει στην ημισέληνο της τουρκικής σημαίας, ενώ η κορυφή σε σχήμα τουλίπας παραπέμπει στο πιο σεβαστό λουλούδι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Το κτίριο διαθέτει συνολικά 36 ορόφους, ενώ από τον 20ό και πάνω υπάρχουν διαμερίσματα, κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται από τις διπλωματικές αποστολές της Τουρκίας. Στο εσωτερικό του, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αμφιθέατρο, αίθουσες συσκέψεων, εκθεσιακό χώρο, αίθουσα προσευχής, γυμναστήριο, κοινόχρηστους χώρους και βεράντες στους 5ο, 11ο και 16ο ορόφους. Υπάρχει επίσης πάρκινγκ για τους κατοίκους και τους διπλωμάτες που εργάζονται εκεί. Η κατασκευή του κόστισε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια και ολοκληρώθηκε ύστερα από νομικές διαμάχες και παλινωδίες με την αρχική κατασκευαστική εταιρεία, ενώ τα εγκαίνια έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2021 από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κέντρο Διπλωματίας και Πολιτισμού

Το Turkevi φιλοξενεί τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, καθώς και πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η έδρα αυτή χρησιμοποιείται συχνά για υψηλού επιπέδου διπλωματικές συναντήσεις, όπως αυτή του 2023 μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, η οποία επίσης είχε διεξαχθεί στο ίδιο κτίριο, θέτοντας τις βάσεις για το σημερινό ραντεβού. Το κτίριο, ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει και επιθέσεις κατά το παρελθόν, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας και της πολιτικής ευαισθησίας που περιβάλλει τη διπλωματική του χρήση.

Η επιλογή του «Σπιτιού της Τουρκίας» ως τόπου συνάντησης δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για έναν ουρανοξύστη που αναδεικνύει την παρουσία της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη και λειτουργεί ταυτόχρονα ως κέντρο πολιτισμού και διπλωματίας. Οι επιβλητικές καμπύλες και η στέγη σε σχήμα τουλίπας μετατρέπουν το Turkevi σε ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο στην καρδιά του Μανχάταν, δημιουργώντας έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στην ιστορική παράδοση και τον σύγχρονο ουρανοξύστη.