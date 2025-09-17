«Ένας άνθρωπος-υπόδειγμα, ένας οικογενειάρχης άφησε πίσω του δύο παιδιά, γιατί η Αριστερά τον δολοφόνησε», δήλωσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και αναφερόμενη στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ που συγκλόνισε τις ΗΠΑ.

«Ένας 31χρονος έχασε τη ζωή του, ένας άνθρωπος που μοναδικό του όπλο είχε τον διάλογο με ένα μικρόφωνο, που πήγαινε στα πανεπιστήμια και έδινε τον λόγο σε φοιτητές για να πουν ό,τι ήθελαν. Και γι’ αυτό τον μισούσαν, γιατί κατέρριπτε την παράνοια της Αριστεράς, των 52 φύλων, έλεγε ότι η ισλαμοποίηση είναι κίνδυνος και πρέπει να τελειώνει, έλεγε την αλήθεια», ανέφερε στις δηλώσεις της.

Σύμφωνα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, «τον δολοφόνησαν γι’ αυτό τον λόγο και τεράστιο μερίδιο ευθύνης είχαν τα ΜΜΕ που τον παρουσίαζαν ως φασίστα και ακροδεξιό, όπως κάνουν για κάθε πατριώτη που αγαπά την πατρίδα του και έχει συγκεκριμένες αξίες και ιδανικά. Αυτοί οπλίζουν τα χέρια κάθε παράφρονα», συμπλήρωσε η κυρία Λατινοπούλου.

«Έχουμε υπανθρώπους να χαίρονται και να πανηγυρίζουν με τη δολοφονία του Κερκ», σχολίασε για τα σχετικά βίντεο και τις αναρτήσεις που έχουν αναρτηθεί στα social media.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ, 31 ετών, δεξιός influencer, δέχτηκε μοιραία πυροβολισμό στον λαιμό το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση με φοιτητές πανεπιστημίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Πατέρας δύο παιδιών, ήταν διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Turning Point USA, μιας σημαντικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην προώθηση συντηρητικών ιδεών σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Είχε εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Κερκ και η οργάνωση Turning Point USA διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της υποστήριξης των νέων προς τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου. Οι εκδηλώσεις του σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα συνήθως συγκέντρωναν μεγάλα πλήθη.

Πολλοί παρακολούθησαν τον Κερκ, τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά, καθώς προωθούσε τον συντηρητισμό στις νεότερες γενιές και εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες φωνές του κινήματος Make America Great Again (MAGA).