Στο περιθώριο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Newsbeast και ο Σάββας Γουλόπουλος συνάντησε και συνομίλησε με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στους τρεις άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που αφορούν στο «λειτουργικό, αξιόπιστο κράτος», «τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία» και τέλος «τη στήριξη του κράτους πρόνοιας». Ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως υπάρχουν και θετικά στοιχεία σε όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, όμως σημείωσε πως «αν δεν δούμε σύγκρουση με τα καρτέλ σε ένα χρόνο θα λέμε ότι εξανεμίστηκαν γιατί αυξήθηκαν οι τιμές».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως «με τη Νέα Δημοκρατία κοντά δεν πρόκειται να έρθουμε γιατί μας χωρίζει ένα πολύ μεγάλο ιδεολογικό χάσμα και μας χωρίζει και μια άβυσσος στο ύφος και το ήθος της πολιτικής. Όσες διαφορές και να έχουμε όμως, υπάρχουν ζητήματα που όλα τα κόμματα πρέπει να μπορούν να συζητούν».

Δείτε το βίντεο της συνέντευξης: