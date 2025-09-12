Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται σήμερα τα κιόσκια υποδοχής των κομμάτων της Νίκης και της Νέας Αριστεράς, ενόψει των συνεντεύξεων Τύπου που δίνουν σήμερα στη ΔΕΘ τα δύο κόμματα.

Συγκεκριμένα, στο κτίριο 8 της 89ης ΔΕΘ βρίσκονται σε απόσταση ούτε 3 μέτρων τα γραφεία υποδοχής των δύο κομμάτων, αφού για σήμερα έχουν προγραμματιστεί οι συνεντεύξεις Τύπου για Νίκη και Νέα Αριστερά.

Στο χώρο, δεξιά, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται το «στέκι» της Νίκης και αριστερά αυτό της Νέας Αριστεράς. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη οι δηλώσεις του προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού, ενώ σε λίγη ώρα ξεκινά και η συνέντευξη του Αλέξη Χαρίτση.

Αξίζει να σημειωθεί η στιχομυθία μεταξύ των υπευθύνων στο κιόσκι της Νίκης, με όσους ήθελαν να βρεθούν στη συνέντευξη Χαρίτση, αφού πριν λίγη ώρα δεν υπήρχε κανείς στο γραφείο υποδοχής της Νέας Αριστεράς.

«Εμείς είμαστε δεξιά, εσείς πηγαίνετε αριστερά», ήταν η ατάκα των στελεχών της Νίκης σε όσους έψαχναν τη Νέα Αριστερά!