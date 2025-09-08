«Ο πραγματικός τρόπος για να κοιτάζουμε τα πράγματα -και μάλιστα σε μια κρίσιμη καμπή γιατί είμαστε ακριβώς στη μέση της θητείας της κυβέρνησης, στη δεύτερη τετραετία και είναι λογικό να υπάρχει κόπωση και φθορά- είναι ότι θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και να συζητάμε και τα θετικά. Γιατί και από τα θετικά μπορούμε να πατήσουμε στο να πάμε ένα βήμα πιο πέρα», είπε ο Μιχάλης Λιβανός, βουλευτής Β΄ Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επομένως, συνολικά η ελληνική κοινωνία, όταν θα έρθει ο εκλογικός χρόνος, θα μας κρίνει και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Έχουμε μπροστά μας πολύ πολιτικό χρόνο, επομένως είναι πολλά αυτά τα οποία θα ζήσουμε και θα δούμε. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δίνουν μόνο μία τάση και τίποτα παραπάνω».

«Σκεφτείτε πόσο σπάνιο είναι στη μεταπολίτευση να βλέπουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι έξι χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας και παραμένει πρώτος, είναι ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου, ταυτόχρονα είναι με διαφορά από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό δεν δημιουργεί κανενός είδους επανάπαυση, διότι εμείς θεωρούμε ότι χρειάζονται σταθερές κυβερνήσεις για αυτόν τον τόπο, ο τόπος είναι καλύτερο να κυβερνάται από ένα κόμμα, αλλά αυτό -όπως πάντα- θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, όταν έρθει η χρονική στιγμή των εκλογών», σημείωσε ο ίδιος.

Αναφορικά με την ίδρυση ΣΑΕΚ για τεχνικά επαγγέλματα και τα Ωνάσεια Σχολεία στη Β’ Πειραιά, ο Μιχάλης Λιβανός ανέφερε ότι η αρχή είχε γίνει στην προηγούμενη διακυβέρνηση όπου δημιουργήθηκε το πρώτο πρότυπο ΕΠΑΛ στη Β’ Πειραιά και συγκεκριμένα στο Πέραμα.

«Αποτέλεσε ουσιαστικά μια καινοτομία από μόνο του, γιατί ξαφνικά ένα σχολείο είναι πολύ αναβαθμισμένο και πολύ κοντά στη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Εκεί υπάρχουν τα τεχνικά επαγγέλματα και τα παιδιά που φοιτούν είναι πολύ κοντά στο κομμάτι της εργασίας τους. Κάνουν πρακτική πάνω στην πραγματική δουλειά, επομένως έρχονται πολύ πιο κοντά στις σύγχρονες τεχνολογίες. Τώρα έχουμε μπροστά μας την ίδρυση των Ωνάσειων Σχολείων που θα έχουμε ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο, πειραματικά σχολεία με το πλαίσιο που έχει θεσπίσει το Ωνάσειο Ίδρυμα και στις αντίστοιχες περιοχές στην Ελλάδα».

«Από τον επόμενο Σεπτέμβρη θα έχουμε αυτά τα σχολεία. Ιδρύεται και η μεγάλη Σχολή Ανώτατης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επίσης θα είναι ένας σταθμός για τα επαγγέλματα», εξήγησε ο Μιχάλης Λιβανός.

Στη συνέχεια, όπως υπογράμμισε, «το Πέραμα είναι η περιοχή της ναυπηγοεπισκευής η οποία πέρασε ουκ ολίγα στην περίοδο του μνημονίου, ο κόσμος βίωσε πολύ σκληρά χρόνια και πολύ έντονα την ανεργία και την πτώση της ζήτησης της εργασίας».

«Φτάσαμε σε ένα σημείο που βήμα βήμα η ναυπηγοεπισκευή βελτιώνεται, πηγαίνουν καλύτερα και τα μικρά, τα τοπικά ναυπηγεία, τα οποία παίζουν ρόλο στην οικονομία της περιοχής. Ταυτόχρονα αρχίσαμε να έχουμε έλλειμμα εργαζομένων, οι οποίοι να μεταδίδουν την τέχνη αυτή από τη μία γενιά στην άλλη. Ήταν αδήριτη ανάγκη να προκύψουν τέτοιες Σχολές, γιατί μαζί με τα Ωνάσεια Σχολεία κάνουμε ένα βήμα πολύ σημαντικό σε μια περιοχή λαϊκή, όπου οι οικογένειες έβγαζαν ανέκαθεν μορφωμένα παιδιά και τώρα έχουν τη δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες και στη μόρφωση και στην επαγγελματική τους κατάρτιση στο μέλλον».