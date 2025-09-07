Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε χθες και πάλι στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας «στο μεγάλο Συλλαλητήριο των εργαζομένων, των Εργατικών Σωματείων και Συνδικάτων, των κοινωνικών κινημάτων, των φορέων, των συλλογικοτήτων, των φοιτητών και των πολιτών που μάχονται για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους, αλλά και για το πάνδημο αίτημα για #Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος «με την παρουσία της εξέφρασε έμπρακτα τη στήριξή της στους αγώνες των εργαζομένων και της κοινωνίας, αλλά και στο κοινωνικό αίτημα για Δικαιοσύνη» ενώ «μαζί μέλη της Πλεύσης Ελευθερίας από τη Βόρεια Ελλάδα, ακολούθησε ολόκληρη την πορεία συνομιλώντας με πολίτες, εργαζόμενους, φοιτητές, συνδικαλιστές, συνταξιούχους, οικογενειάρχες, σε διαφορετικά μπλοκ, κράτησε τα πανώ των αιτημάτων των πολιτών, εργαζομένων, συλλογικοτήτων, κινημάτων, ενώ συμμετείχε δυναμικά στη διαμαρτυρία έξω από τους χώρους της ΔΕΘ, την ώρα που εξελισσόταν η ομιλία του Πρωθυπουργού».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται: «Ένα χαρακτηριστικό σύνθημα, που φώναξε μαζί με τους πολίτες η Ζωή: ‘Κυριάκο η κοινωνία δεν σε θέλει, βγες από το βάζο με το μέλι’.

Από τον χώρο του συλλαλητηρίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε στα Μέσα Ενημέρωσης: «Η σημερινή διαδήλωση είναι άλλη μια εκδήλωση της μεγάλης αποδοκιμασίας προς τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, που εδώ και περισσότερο από 6 χρόνια περιφρονεί τους ανθρώπους της εργασίας, τους ανθρώπους της κοινωνίας, περιφρονεί τη νέα γενιά, περιφρονεί τα νέα παιδιά, περιφρονεί τις οικογένειες και κάθε ζωντανό άνθρωπο που δεν είναι δικός του και που δεν τον μπουκώνει με κονδύλια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από άλλες πηγές.

Οι άνθρωποι που αγωνίζονται εδώ, αγωνίζονται για αυτό που όλοι δικαιούμαστε: Μια καλύτερη ζωή, μια ζωή με αξιοπρέπεια και αυτονοήτως είμαι και θα είμαι στο πλευρό τους.

Αυτοί οι αγώνες δίνονται και κερδίζονται στον δρόμο, σε κάθε πεδίο αγώνα, και είναι αυτονόητο ότι εκείνοι που νομίζουν ότι θα κλείσουν την κοινωνία σε ένα δωμάτιο, ότι θα τυλίξουν τους ανθρώπους της εργασίας σε μια κόλλα χαρτί, ή ότι θα στείλουν την κοινωνία στη γωνία, είναι γελασμένοι.

Διαδηλώνουμε για κοινωνική δικαιοσύνη, για αξιοπρεπή αμοιβή, για ισότητα, για τον 13ο και 14ο μισθό, για δημόσια αγαθά, για δημόσια συγκοινωνία, δημόσιο νερό και ενέργεια. Διαδηλώνουμε για Δικαιοσύνη για τα Τέμπη και για κάθε κρατικό έγκλημα. Μέχρι να πάνε οι υπαίτιοι, οι υπόλογοι εκεί όπου ανήκουν: Στη φυλακή».

Σύμφωνα με την Πλεύση Ελευθερίας «υπενθυμίζεται ότι μια μέρα πριν, στις 5 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, βρέθηκε στο πλευρό των Εποχικών Πυροσβεστών, η μοναδική Πολιτική Αρχηγός που συμμετείχε στο Συλλαλητήριο των Ενστόλων στον Λευκό Πύργο και πορεύτηκε μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους. Συνομίλησε ταυτόχρονα με τους μόνιμους πυροσβέστες, αλλά και στρατιωτικούς, λιμενικούς, αστυνομικούς, υγειονομικούς των σωμάτων και συνταξιούχους από όλη την Ελλάδα, που την υποδέχθηκαν με μεγάλη θέρμη».