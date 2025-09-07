Το περίπτερο του ΑΠΘ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) εγκαινίασε, σήμερα, η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσία του υφυπουργού, αρμόδιου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νίκου Παπαϊωάννου και του προέδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) Περικλή Μήτκα.

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο ξενόγλωσσο του Τμήματος Ιατρικής, το οποίο είναι ήδη στο πέμπτο έτος, δίνοντας συγχαρητήρια για τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει το ΑΠΘ στο κομμάτι της διεθνοποίησης. «Δώσαμε τα στοιχεία στον πρωθυπουργό και ήταν εντυπωσιασμένος από αυτό που έχει γίνει, αλλά και τη μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και βέβαια διδακτορικών και μεταδιδακτορικών, που δίνουν την ξεχωριστή νότα τους στο πανεπιστήμιο», είπε χαρακτηριστικά η υπουργός.

«Δεν σταματάμε εδώ», τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε: «Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα μας δώσουν φτερά που θα μας επιτρέψουν να δούμε πολύ σημαντικές πτυχές νέων προγραμμάτων, αλλά και βέλτιστες πρακτικές από τα πανεπιστήμια και εξέχοντα ιδρύματα του εξωτερικού».

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ακόμη πως «πάντα στις συζητήσεις που κάνουμε και με τον νέο Πρύτανη μιλάμε για το θέμα των υποδομών και της ασφάλειας των υποδομών και πραγματικά δεσμεύομαι να δείτε και νέες εκταμιεύσεις από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων για αυτά τα ζητήματα».

Υπογράμμισε, δε, πως «η επόμενη μεγάλη παρέμβαση μας θα είναι στα μεγάλα κτίρια των Φοιτητικών Εστιών έτσι ώστε να μπορούμε να υποσχόμαστε και να κάνουμε πράξη, στα παιδιά που επιλέγουν να έρθουν στο πανεπιστήμιο μετά από μεγάλη προσπάθεια, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και μεγάλους κόπους των οικογενειών τους, ότι θα είναι ένα πολύ ποιοτικό περιβάλλον στο οποίο θα σπουδάζουν, θα μένουν, θα διαβιούν και γύρω γύρω μια κοινότητα η οποία θα προστατεύει τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνατε πράξη αυτή τη δέσμευση να είμαστε κοντά, δίπλα σε κάθε φοιτητή κι εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στον νέο Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές, που ξέρω ότι με μεγάλη ζέση και ενθουσιασμό μπαίνει σε αυτήν την πραγματικότητα».

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης δήλωσε: «Σε αυτήν την πραγματικά ευτυχή συγκυρία των 100 ετών, δεν μπορώ παρά να είμαι και συγκινημένος και πολύ περήφανος που είμαι Πρύτανης σε ένα μεγάλο και ιστορικό Πανεπιστήμιο, το οποίο φέτος γιορτάζει τη συμπλήρωση ενός αιώνα λειτουργίας».

Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε για το Αριστοτέλειο ότι είναι ένα Πανεπιστήμιο που οδηγεί τις εξελίξεις και αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός, όπως ακούστηκε χθες από τον πρωθυπουργό, πως το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα ξεκινά άμεσα από το ΑΠΘ. Επισήμανε ότι αυτό αποτελεί μια παραδοχή της μεγάλης υποδομής, της συλλογικής προσπάθειας και της δυναμικής των ανθρώπων που εργάζονται για να ψηφιοποιηθεί, να διεθνοποιηθεί και να μετασχηματιστεί λειτουργικά και δομικά το Πανεπιστήμιο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας γενιάς φοιτητών και φοιτητριών.

Επεσήμανε ακόμη ότι στο περίπτερο του Πανεπιστημίου αποδίδεται φόρος τιμής στα 100 χρόνια καινοτομίας, στα επιτεύγματα, αλλά κυρίως στις επιτυχίες των φοιτητριών και φοιτητών. «Για αυτούς είμαστε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ακόμα και το επετειακό περίπτερο είναι αφιερωμένο στα όνειρα των νέων ανθρώπων, που έρχονται στο Αριστοτέλειο για να τα πραγματοποιήσουν με τη στήριξη του Πανεπιστημίου. «Είμαι περήφανος για τα επιτεύγματά τους, είτε είναι εδώ σήμερα είτε όχι, ακόμα και για εκείνα τα παιδιά που έχουν ειδικές δυνατότητες ή δεν μπορούν να συνυπάρξουν σε έναν τέτοιο χώρο».

Κλείνοντας, ο Πρύτανης τόνισε με έμφαση «Θέλω να πιστεύω ότι ο νέος αιώνας που ξεκινά, θα είναι ο αιώνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα μας ένα παγκόσμιο ερευνητικό hub, έναν εκπαιδευτικό προορισμό για τον οποίο θα είμαστε υπερήφανοι όλοι μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας».

Ο εκθεσιακός χώρος του ΑΠΘ βρίσκεται στο περίπτερο 17 (Akademia), stand 34. Mε αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του ιδρύματος, το ΑΠΘ διαθέτει επετειακό χώρο στο stand 44.