Aπαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της διαχείρισης των ροών, της αντοχής των υποδομών του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών θα επιχειρήσει να δώσει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό, η οποία θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2026.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του στην κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στην 89η ΔΕΘ, επισήμανε ότι ένα από τα εργαλεία για την καταπολέμηση του μη ισορροπημένου τουρισμού, όπως τον χαρακτήρισε, θα είναι και οι Destination Management Organisations. Αρμοδιότητά τους θα είναι όχι μόνο η προβολή κάθε τόπου, αλλά και ο έλεγχος των ροών με στόχο τη διαμόρφωση τουριστικού πλαισίου που θα ενισχύει περιοχές με λιγότερη επισκεψιμότητα.

Υπογράμμισε ότι η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά σχετικού χαρτοφυλακίου στο Κολλέγιο των Επιτρόπων σηματοδοτεί την επιλογή της ΕΕ να επενδύσει στον τουρισμό, κλάδο που αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ και σε για κάποιες, όπως η Ελλάδα, ξεπερνάει το 20 με 25%.

Ο αρμόδιος Επίτροπος υπογράμμισε ότι ο τουρισμός θα είναι στις προτεραιότητες του προϋπολογισμού της Ευρώπης, η οποία, αν και είναι η δεύτερη μικρότερη ήπειρος παγκοσμίως είναι η πρώτη σε επισκεψιμότητα. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται σύστημα slots για τα κρουαζιερόπλοια, ανάλογο με τα αεροπλάνα, ώστε μην φτάνουν όλα ταυτόχρονα στα νησιά. Επιπλέον, θα λάβει πρωτοβουλίες για την προσέλκυση στην γηραιά ήπειρο τουριστών εκτός Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι το 18%.

Τόνισε, τέλος, αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που πήρε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ότι η Ελλάδα είναι πιο μπροστά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στις προτάσεις και τις δράσεις για βιώσιμο τουρισμό.

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κοινωνίες»

«Δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα ρεκόρ το είχαμε πει από την αρχή, η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κοινωνίες και να έχει μέριμνα για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον», τόνισε στην τοποθέτησή της η κα Κεφαλογιάννη. Παρατήρησε ότι στην Ελλάδα 4-5 περιφέρειες από τις 13 δέχονται την πλειοψηφία των τουριστών, οι περισσότεροι από τους οποίους επιλέγουν να έρθουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναφέρθηκε στο μέτρο του τέλους των επιβατών κρουζιέρας, επισημαίνοντας ότι είναι ανταποδοτικό, καθώς μοιράζεται μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των υπουργείων Ναυτιλίας και Τουρισμού.